Wall Street abre con ganancias tras anuncio de compra de bonos de EU a largo plazo: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios en Wall Street fluctúan en terreno de ganancias, tras anunciarse que el gobierno estadounidense planea aumentar la recompra de bonos a largo plazo.

Las ganancias son de 0.51 por ciento para el caso del Dow Jones, que ronda en los 53 mil 614.73 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.45 por ciento, en los 7 mil 727.20 puntos, y el Nasdaq con 0.24 por ciento más, se coloca en los 26 mil 354.90 enteros.

“En el frente macroeconómico, la atención se centrará en las minutas de la última reunión de política monetaria del Fed, esto dentro de un contexto de elevados precios de materias primas energéticas y temores inflacionarios, lo que se suma a la asimilación mixta de los reportes de empresas de consumo”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

En tanto, las negociaciones del lado de Europa ubican al IBEX 35 de España con una baja 0.39 por ciento, en los 19 mil 858 enteros, mientras que los aumentos son de 0.31 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 761.76 puntos, el CAC 40 de Francia sube 0.16 por ciento a 8 mil 523.05 enteros, mientras que el DAX en Alemania con 0.02 por ciento más, se colocó en las 26 mil 128.01 unidades.

Por su parte, el mercado local abre con números verdes, ya que se observa un incremento de 0.33 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 64 mil 146.93 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.17 por ciento, en un nivel de mil 292.62 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos aumentan 1.28 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 86.03 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 91.92 billetes verdes por unidad, pues sube 0.98 por ciento.