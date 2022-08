‘No todo lo que brilla es Fintech’: Condusef pide revisar a estas instituciones

Derivado de inquietudes que recibieron por parte de mexicanos sobre cómo funcionan y operan las Fintech, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aclaró algunos aspectos que deben cumplir estas instituciones, pues “no todo lo que brilla es Fintech”.

Tras su participación en la séptima Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), Óscar Rosado, presidente de la Condusef, explicó que lo primero que se debe entender es que hay Fintech que ya están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), otras que están bajo el amparo del octavo transitorio de la Ley Fintech y algunas que tienen un esquema mercantil.

“Básicamente es lo que queremos ir separando y aclarando. Entendemos que es complejo (...). Hay que tener cuidado de ver lo qué es Fintech y lo que no lo es. No todos pueden utilizar el término Fintech, que está reservado de alguna forma. Y tres, se deben fijar en las letras chiquitas, esas son las condiciones. Aquí no es un tema delictivo, sino un tema de crédito de los modelos de negocio”.

Actualmente se contabilizan 22 firmas organizadas como Institución de Fondos de Pago y 14 como Instituciones de Fondeo Colectivo para sumar un total de 36 Fintech con licencia definitiva por la autoridad.

La Condusef expuso que las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (wallets o monederos electrónicos) solo pueden hacer lo que les está señalado en la Ley Fintech, como es la apertura de cuentas para hacer transferencias o pagos y puede disponer del dinero que el usuario les entrega, ya sea en efectivo, mediante cajeros, o bien, solicitando la devolución.

Aseguró que “no tienen permitido ofrecer créditos”, ya que las Fintech no son bancos. Tampoco pueden usar en su publicidad palabras que impliquen ofrecer otros servicios distintos a los autorizados y en caso de mencionar en sus plataformas servicios que prestan terceros, deben informar claramente quién los ofrece para no generar confusión.

En el caso de las instituciones de crowdfunding recordó que su objetivo principal es contactar a dos partes por medio de una plataforma. Una persona busca fondos y el otro decide prestar dinero o invertir en proyectos específicos.

Desconocimiento sobre crowdfunding lleva a fraudes, alerta Condusef

El desconocimiento por estas plataformas tecnológicas también pueden llevar a los mexicanos a caer en fraudes, como con los montadeudas. El presidente de Condusef dejó en claro que su papel con los usuarios de servicios financieros afectados es orientación, pues no tienen facultades más allá porque se trata de plataformas y bandas delictivas.

“Hay un tema de desconocimiento y esto lleva a que caigas en una trampa o fraude. Hay gente que está en problemas, pero no porque la engañaran sino porque no ha sabido manejar sus finanzas personales. Esa tarea si nos compete a nosotros y por eso ofrecemos cursos”, dijo el titular de la dependencia.

Condusef puntualizó que los millennials son los más afectados por estas prácticas. De hecho, dijo que en el centro del país son mujeres la mayor parte de las víctimas; mientras que en el sur son hombres. Ambos tienen en común que son jóvenes, tienen celular y necesidades económicas, detalló.