Advierten que cambios en SPEI le ‘pega’ directamente a las Fintech

Las nuevas disposiciones que publicó el Banco de México (Banxico) referente al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en el que se regula la participación indirecta de entidades financieras, como las Fintech, son una nueva carga para estas empresas, expresó Ricardo Dávila Mondragón, director general de Todito Pagos.

El directivo de la Fintech que recientemente recibió el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico regulada, dijo que la circular 1/2022 de Banxico le “pega” directamente a este sector, porque se deben conectar al Banco Central de forma directa con toda la carga operativa que esto conlleva.

En dicha circular se resolvió modificar las reglas del SPEI a fin de regular la participación indirecta de entidades financieras en dicho sistema, ampliar sus capacidades de procesamiento e implementar medidas a favor de los clientes usuarios del Sistema de Pagos.

“Venimos de concluir con una carga regulatoria y de inversión bastante fuerte de la CNBV, entonces creo que es un tema de cerrar filas a nivel de la autoridad para que realmente las Fintech tengan el impulso para hacer el crecimiento del país, para hacerle un espacio del efectivo a los temas digitales”, refirió en entrevista Dávila Mondragón.

Por otra parte, Todito Pagos está en busca de un socio estratégico que esté interesado en invertir en este año y apoyarlos con capital en el desarrollo de su negocio, reveló el directivo.

“Esperamos que aporte 100 millones de dólares a cambio de una participación accionaria de entre 10 y 15 por ciento de la compañía. No necesariamente debe ser una Fintech, queremos a un inversionista extranjero o quizá uno nacional que no pueda obtener su licencia y que no le interese pasar por el proceso de autorización”, expresó en entrevista.