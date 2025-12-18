Duelo de campeones en Qatar: ¿Cuándo se juega la Finalissima España vs. Argentina?

La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará el 27 de marzo en el estadio Losail de Qatar. (EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke).

La Finalissima España vs. Argentina ya tiene fecha, sede y horario confirmados. El partido que reunirá a los campeones vigentes de Europa y Sudamérica se disputará en Qatar, en el mismo estadio que albergó la final del Mundial 2022.

El encuentro enfrenta a la selección española, campeona de la Eurocopa, con Argentina, monarca de la Copa América y actual campeona del mundo. Así que Lionel Messi podría enfrentarse a Lamine Yamal por primera vez.

Es un duelo oficial entre dos potencias del fútbol internacional, con antecedentes históricos y un contexto competitivo relevante a pocos meses del Mundial 2026.

España vs. Argentina: Fecha, horario y sede de la Finalissima 2026

La Finalissima se disputa el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Losail, ubicado en Qatar. El partido comienza a las 21:00 horas locales, lo que corresponde a 12:00 p.m. de México (tiempo central).

La fecha y la sede fueron ratificadas de manera conjunta por la CONMEBOL, la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como parte de la agenda de colaboración entre ambas confederaciones.

El Estadio Losail no es una sede cualquiera. Se trata del recinto que albergó la final de la Copa Mundial de 2022, en la que Argentina conquistó su tercer título mundial tras imponerse a Francia en una tanda de penales. Con capacidad para decenas de miles de aficionados, el estadio se ha consolidado como uno de los principales escenarios deportivos de la región.

Para Argentina, el regreso a Losail tiene un valor simbólico evidente, al tratarse del lugar donde se consumó su consagración mundial. Para España, será una visita a un estadio de referencia global, en el que busca su primer título de Finalissima.

Lionel Messi podría enfrentarse a Lamine Yamal. (Foto: AP). (Natacha Pisarenko)

¿Qué es la Finalissima?

La Finalissima es un torneo oficial que enfrenta a los campeones continentales de Europa y Sudamérica. Se presenta como parte de una colaboración estratégica entre la UEFA y la CONMEBOL, con el objetivo de fortalecer los vínculos deportivos entre ambas confederaciones y ofrecer un enfrentamiento directo entre selecciones de primer nivel.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, declaró: “Este partido emblemático es más que una competición. Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

Bajo su denominación actual, la competición se retomó en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres. Antes de ello, el torneo se disputó en dos ocasiones bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, en 1985 y 1993, con títulos para Francia y Argentina, respectivamente.

La edición de 2026 será la cuarta en la historia y la primera para España, que nunca antes había disputado este trofeo.

¿Cómo llegan España y Argentina a la Finalissima?

España llegará a la Finalissima en Catar como vigente campeona de Europa y como número uno del ranking FIFA, posición que ocupa por delante de Argentina. El duelo, por tanto, enfrentará a dos selecciones ubicadas en la parte más alta de la clasificación mundial.

Para el combinado español, el partido representa la oportunidad de sumar un título internacional que no figura en su palmarés y de medirse ante el actual campeón del mundo en un escenario neutral y oficial.

Argentina afrontará el partido como campeona defensora de la Finalissima, tras su triunfo de 2022 ante Italia. Además, es la selección que más veces ha levantado este trofeo, con conquistas en 1993 y 2022, además de su participación en ediciones anteriores.

Lamine Yamal, quien tiene una fotografía con Messi, es una promesa del futbol ahora. (Foto: AP)

El encuentro también supondrá el regreso de la Albiceleste a un estadio emblemático de su historia reciente, apenas tres años después de la final mundialista.

Argentina y España tienen un historial de 14 duelos, con seis triunfos para cada uno y dos empates.

El último encuentro entre ambas selecciones se disputó en marzo de 2018, en un partido amistoso celebrado en Madrid, en el que España se impuso por 6-1 a Argentina, en la antesala del Mundial de Rusia. Ese antecedente fue también un enfrentamiento previo a una Copa del Mundo.

