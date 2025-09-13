Uziel Muñoz, ‘el Cañón de México’, gana plata HISTÓRICA en lanzamiento de bala del Mundial de Tokio 2025

Uziel Muñoz superó su propia marca en el Mundial de Tokio 2025, y ganó medalla de plata.

El atletismo mexicano escribe una nueva página en su historia con la actuación del atleta Uziel Muñoz, quien consiguió la medalla de plata en lanzamiento de peso durante los Mundiales de Tokio. Su registro no solo le aseguró un lugar en el podio, también significa un récord nacional que lo consolida como referente de esta disciplina.

Con este resultado, el chihuahuense de 30 años se convierte en el primer mexicano en obtener una presea mundial en esta prueba, un logro que refleja años de preparación, constancia y disciplina.

El esfuerzo de Muñoz también representa un avance para una rama del atletismo que por mucho tiempo permaneció fuera de foco en México.

Récord nacional de Uziel Muñoz en Tokio

En su último lanzamiento, Muñoz registró 21.97 metros que no solo le otorgó la plata mundial, también un récord mexicano que rompe su propio registro. Este avance evidencia su progresión técnica y física, consolidándolo como uno de los referentes en el continente.

Para Muñoz, este éxito también es un premio a la constancia. En sus palabras: “Ha sido un camino largo y arduo, el primero para alcanzar los veinte metros. He estado poniéndome al día durante algunos años, pero el trabajo duro ha dado sus frutos. La constancia, la disciplina y la dedicación han sido fundamentales para ello”.

Uziel Muñoz ganó plata en lanzamiento de bala. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

El podio lo completaron el estadounidense Ryan Crouser, quien registró 22.34 metros para quedarse con la medalla de oro, mientras el italiano Leonardo Fabbri se quedó unos centímetros atrás del mexicano, con 21.94, y obtuvo el bronce.

Ese espíritu lo lleva a representar a México en diferentes competencias internacionales con orgullo. Ahora, con una medalla mundial, su nombre queda inscrito junto al de los grandes atletas que dejaron huella en pruebas de campo.

El impacto del logro en el atletismo mexicano

El resultado de Uziel Muñoz en los Mundiales de Tokio marca un parteaguas. El propio atleta reconoció que los lanzamientos no recibían la atención suficiente en México, pero esta generación busca cambiar esa percepción. Su éxito puede servir como punto de partida para impulsar a nuevos talentos.

Además, este triunfo refleja la importancia del apoyo familiar y del entorno personal del deportista. El mexicano expresó: “Tengo el entorno adecuado en casa. Estoy deseando llegar a casa, besar a mi mujer e irme de vacaciones. Trabajamos juntos por el mismo objetivo. Los próximos 15 días son para ella”.

Uziel Muñoz rompió su propio récord en el día 1 del Mundial de Tokio 2025. (MAST IRHAM/EFE)

Lo que sigue para Uziel Muñoz

Tras conquistar la medalla de plata y establecer un récord nacional en lanzamiento de peso, el futuro de Muñoz se perfila con grandes expectativas. Con 30 años, se encuentra en la madurez deportiva ideal para aspirar a consolidarse como uno de los lanzadores más importantes del mundo.

El reto inmediato es mantener la consistencia y buscar subir un escalón más en próximos certámenes internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, donde México podría aspirar a un resultado histórico.

Uziel Muñoz abrió una puerta que parecía cerrada y ahora la expectativa se centra en cuánto más podrá crecer esta disciplina en los próximos años.

¿Quién es Uziel Muñoz, el medallista mexicano en lanzamiento de peso?

Originario de Chihuahua, Uziel Muñoz destaca durante más de una década en el panorama deportivo nacional. Con ocho títulos en campeonatos nacionales, el atleta ya contaba con una sólida trayectoria antes de alcanzar este resultado internacional.

La perseverancia lo llevó a lograr la mejor marca de su carrera justo en un escenario mundial.

Uziel Muñoz Uziel Muñoz participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

En Tokio, su último intento fue decisivo. Con los 21.97 metros de este sábado superó su propia plusmarca de 21.88, establecida anteriormente, y se colocó directamente en la historia del atletismo tricolor.

Durante la conferencia de prensa posterior a la final, el mexicano declaró: “Este es el resultado de muchos años de duro trabajo. Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a poner en el mapa. Tenemos talento y esperamos tener una mayor presencia en el futuro”.