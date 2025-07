¿De qué fue la audiencia a la que no se presentó Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos?

Abogado de Julio César Chávez Jr. informó que el boxeador no se presentó a una audiencia en EU. (Foto: Especial El Financiero)

Julio César Chávez Jr. no acudió a la audiencia en EU confirmada para este 7 de julio, relacionada con su presunta responsabilidad por posesión de armas de fuego.

El boxeador mexicano fue señalado por este delito, luego del arresto que tuvo en 2024 en Los Angeles, por portar fusiles estilo AR, arma semiautomática considerada del tipo “asalto”.

Además, JC Chávez Jr. fue señalado por el delito de fabricación e importación de un arma de fuego con cañón corto, llamado “arma fantasma”, que son aquellas ensambladas con diferentes partes y eso dificulta su rastreo.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el 2 de julio de 2025. (Foto: dhs.gov).

En ese momento fue puesto en libertad condicional por un tribunal previo al juicio, luego del pago de una fianza de 50 mil dólares (alrededor de 1 millón de pesos actualmente), esto permite que personas acusadas de un delito ingresen a programas de rehabilitación en lugar de iniciar un proceso legal, explicó el medio USA Today.

A consecuencia de la inasistencia del deportista mexicano, la audiencia de Julio César Chávez se canceló y se reprogramó para el 21 de agosto de 2025.

¿Por qué no se presentó Julio César Chávez a la audiencia en Estados Unidos?

El esposo de Frida Muñoz no se presentó a la audiencia y su defensa legal desconoce el paradero actual de Julio César Chávez Jr.

"No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente", declaró este lunes el abogado Michael A. Goldstein para USA Today, el litigante desconoce si su cliente sigue o no dentro del territorio estadounidense.

El abogado de Julio César Chávez Jr. aseguró que lo último que supo del boxeador mexicano es que está recluido en Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS),

El periodista Arturo Ángel especificó que el Gobierno de EU está en un proceso de deportación de JC Chávez Jr. a México y la audiencia de este lunes no tenía relación con este procedimiento, además que sigue detenido por el DHS.

Julio César Chávez Jr. fue arrestado en California (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram). (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram).)

¿Qué es la remoción acelerada, proceso que presuntamente inicio EU contra Julio César Chávez Jr.?

De acuerdo con información compartida por el periodista Arturo Ángel, autoridades estadounidenses iniciaron un proceso de remoción acelerada para el envío del hijo de Julio César Chávez a México.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos explicó que esto se aplica cuando las personas no reúnen los requisitos para obtener asilo y son considerados inadmisibles.

Entre ellos se encuentran los extranjeros a quienes se les venció su visa de turista, así como aquellos migrantes que ingresaron ilegalmente por alguna de las fronteras terrestres, por aire o por mar al territorio de EU.

¿Por qué detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos?

Las autoridades detuvieron a Julio César Chávez Jr. en EU el pasado 2 de julio a consecuencia de su estadía ilegal en el país, tras el vencimiento de su visa de turista, así como “inconsistencias” en su solicitud para obtener la ‘green card’.

En México, la FGR confirmó una orden de aprehensión contra el boxeador por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y se le señala por delincuencia organizada, tráfico de armas, droga y personas.

Anteriormente, el boxeador declaró ser amigo de Ovidio Guzmán, además es el esposo de Frida Muñoz, expareja de Édgar Guzmán, primogénito del ‘Chapo’ Guzmán.

Gertz Manero explicó que Chávez Jr. tramitó 5 amparos para ser puesto en libertad tras su llegada a México, mismos que fueron negados por “no estar en territorio nacional”.