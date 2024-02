Osmar Olvera no suelta a la Conade ni a Ana Guevara: ‘Sin apoyo hemos tenido estos resultados’

Osmar Olvera consiguió una medalla de oro en trampolín de un metro durante el Mundial de Natación en Doha, Qatar, además del cuarto lugar en sincronizados de tres metros (en equipo con Rodrigo Diego). Al regresar a México habló de nuevo sobre el problema de la falta de apoyos a los deportistas acuáticos.

Este lunes, el clavadista volvió al país con sus preseas en la mano y su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el aeropuerto tuvo un breve encuentro con medios de comunicación, donde le preguntaron si ya lo había buscado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para darle su beca.

“Ya ni quiero pensar en eso, con los resultados que he tenido es como hablo, en la alberca, sigo esperando que se solucione, que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, lo único que queremos es tener todo el apoyo para poder seguir representando a México, sin apoyo hemos tenido estos resultados, que piensen qué resultados tendríamos con todo el apoyo”, respondió el medallista.

Hace unos días, la Conade lo felicitó a él y a su entrenadora Ma Jin en Instagram por conseguir la primera medalla en Doha 2024 para la delegación mexicana: “Gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos”, contestó el deportista.

¡Espectacular! Osmar Olvera vuelve a destacar en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024, logrando medalla de bronce en trampolín de 3m con 498.40 pts. ¡Segunda medalla en esta cita! 🥉🌊 #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/t40At2KNyk — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 7, 2024

Este lunes, Osmar agregó desde el aeropuerto: “Yo creo que ya hablé en la alberca, creo que era lo que teníamos que hacer. Todos dimos otro gran papel en este Mundial. No me quiero meter en esas cosas, yo ya hablé en la alberca y quiero seguir entrenando para hablar con resultados”.

El clavadista de 19 años comentó que debido a la falta de recursos no pudo viajar con su entrenadora Ma Jin a Qatar, lo cual espera poder hacerlo: “Espero de corazón que no piensen en intereses, sino en los atletas”.

Clavadistas consiguen boletos a París 2024

Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco y Rodrigo Diego también obtuvieron su boleto para los próximos Juegos Olímpicos, con lo que se suman a la delegación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bernardo de la Garza, jefe de la delegación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró este martes que el país competirá con un buen equipo el próximo verano, en condiciones parecidas a cuando ganó ocho medallas en Londres 2012.

“Predecir antes de unos Juegos Olímpicos es difícil, pero yo siento similitudes de esta delegación con lo que vivimos en Londres 2012″, dijo a EFE el directivo, uno de los jerarcas del equipo mexicano hace doce años, cuando trabajó como director de la Conade.

Bernardo de la Garza agregó: “En clavados, por ejemplo, en Londres llevamos equipo completo salvo en tres metros sincronizados femenil; ahora llevamos equipo completo, salvo dos espacios; llegamos a Londres con una medalla mundial, ahora tenemos medallistas mundiales, veo similitudes”.

¿Por qué Osmar Olvera no tiene beca?

El pasado 9 de enero, Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, aseguró que por un tema legal no otorgaría becas a deportistas acuáticos para su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“No es que nosotros no queramos darle dinero”, afirmó a los medios de comunicación durante un evento de la Lotería Nacional, “A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar”.

El problema con los deportes acuáticos comenzó cuando Guevara desconoció al entonces directivo de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov.

En agosto del 2023, la Federación Mexicana de Natación dejó de existir y retiró el Registro Único del Deporte a la Federación Mexicana de Natación por no contar con el reconocimiento oficial de su federación internacional.

Con información de EFE.