Osmar Olvera, campeón mundial de clavados, se lanza vs. Ana Guevara por felicitación: ‘Me falta la beca’

Osmar Olvera se convirtió en medallista de oro en el reciente Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar en la prueba de clavados de un metro de trampolín.

A pesar del logro del mexicano en el deporte olímpico, Osmar cuestionó la falta de apoyos por parte de Ana Gabriela Guevara y la Comisión Nacional del Deporte.

Osmar Olvera responde a la Conade y Ana Gabriela Guevara

A través de la cuenta de Instagram, la Conade felicitó a Osmar Olvera y a su entrenadora Ma Jin por conseguir la primera medalla en dicha competencia para la delegación mexicana.

“La CONADE y su directora general, Ana Guevara, felicitan a la entrenadora Ma Jin y al clavadista Osmar Olvera, por ganar el oro en Doha 2024, sinergia del convenio de nuestro país con China, que contribuye a grandes resultados para México; ambos entrenan en el CNAR”, escribió la Conade.

Por lo que el atleta no dudo en responder, cuestionar a falta de apoyo y el retiro de su beca desde hace un año.

Conade y Osmar Olvera Ana Guevara felicita al clavadista mexicano y él cuestiona la falta de apoyo. (Instagram: conadeoficial)

“Gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos”, escribió Osmar con un par de emoticones y la bandera de México.

Hasta el momento, Guevara no ha dicho nada al respecto, pero previo a la competencia, destacó que tenía fe en que los clavadistas conseguirían medallas en los próximos Juegos Olímpicos en París 2024.

¿Por qué Ana Guevara y la Conade retiraron el apoyo a los deportes acuáticos?

El problema de Ana Gabriela Guevara y la Conade con los deportes acuáticos inició cuando la dirigente desconoció al entonces directivo de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov.

Kiril Todorov fue vinculado a proceso en septiembre de 2021 y aunque se realizó un vínculo estabilizador, Guevara pidió a los deportistas que declararan a favor de Todorov.

A pesar de que ya había congelado sus becas, en enero del 2023 devolvió el beneficio a los deportistas por orden de un juez.

En agosto del 2023, la Federación Mexicana de Natación dejó de existir y retiró el Registro Único del Deporte a la Federación Mexicana de Natación por no contar con el reconocimiento oficial de su federación internacional.

Osmar Olvera destaca en el campeonato mundial de clavados. (Foto: x conade)

¿Por qué Ana Gabriela Guevara no da becas a los clavadistas?

Apenas en enero del presente año, Guevara volvió a negar las becas a los clavadistas. “A mí me duele el corazón no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar”, recalcó Guevara.

Sin embargo, reiteró que en caso de que les otorguen el dinero, el señalamiento va a ser a ellos y la autoridad fiscalizadora les va a cobrar por haberlo hecho.