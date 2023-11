¿El árbitro benefició a México en partido vs. Honduras? Así han sido las ‘ayudas’ al tricolor

La Selección Mexicana le ganó a Honduras con una polémica actuación del árbitro Iván Barton, quien fue acusado por la prensa hondureña de ayudar a México a clasificar a la Copa América 2024 y las semifinales de la Nations League.

Los dirigidos por Jaime Lozano necesitaban una victoria en el partido de vuelta en el Estadio Azteca por más de 2 goles luego de perder en el de ida, por lo que añadió 9 minutos en tiempo de compensación mientras los futbolistas llegaban en cada oportunidad al área rival en la búsqueda de la anotación que los llevara a tiempos extras.

Edson Álvarez marcó el gol que los llevó a tiempos extras a los 11 minutos del tiempo agregado. (Mexsport)

Califican de ‘robo’ eliminación de Honduras

El tricolor venció 4-2 a Honduras en penales, aunque la decisión de extender de 9 a 11 minutos el segundo tiempo es algo por lo que Barton fue señalado, pues en ese momento Edson Álvarez marcó el gol de su ‘salvación’.

Esto se sumó a las 2 veces que repitieron el penal de César Huerta, quien falló en ambas oportunidades. Se determinó que el portero Edrick Menjivar se adelantó, por lo que su tercer disparo (el que finalmente acertó) fue el que valió.

Mismo árbitro ¿favoreció al Tri en eliminatorias rumbo a Qatar 2022?

El mismo silbante Barton se encargó del enfrentamiento entre México y Panamá en el Azteca durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en el cual los aztecas superaron al rival por la mínima diferencia.

Sin embargo, se recuerda una jugada en la que se señaló un penal tras una falta en el área sobre Diego Lainez, el cual fue cobrado por Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana ha ganado tras polémicas actuaciones arbitrales. (Foto: Mexsport)

Cuando México aceptó que ‘no era penal’ en la Copa Oro 2015

En el minuto 88, el estadounidense Mark Geiger sentenció penal con el que México empató a 1 con Panamá en las semifinales de la Copa Oro en julio de 2015.

El encargado de anotar fue Andrés Guardado, aunque el VAR no revisó la falta ante las dudas. Esto alargó el juego en el que finalmente el ‘Tri’ calificó 2-1 gracias a otro penal sobre Javier Orozco.

El técnico Thomas Christiansen argumentó que los entonces dirigidos por Miguel ‘El Piojo’ Herrera debían ganar “por lo civil o lo criminal” en su conferencia de prensa, en la que aseguró que a su equipo no le regalan nada.

‘El Piojo’ aceptó que el conjunto mexicano no merecía ganar. “No jugamos nada bien, no fue un partido nada bueno, la primera jugada no es penal. Ya lo vimos en el partido, no hay que ver el video. Yo no tengo culpa de eso”, apuntó. Después de ser suspendido 6 meses, Gieger posteriormente reconoció que se había equivocado.

Jorge Campos critica goleada vs. México

En las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf realizadas en junio 2023, México fue goleado 3-0 por Estados Unidos. Iván Barton aparentemente perdonó una acción que parecía tarjeta roja.

“Los árbitros siempre ayudan a México, y ni así podemos; hay que decirlo, en Concacaf siempre nos ayudan”, expresó con molestia el exportero Jorge Campos.

Semifinales Copa Oro vs. Jamaica

Otro más de los supuestos casos de beneficios para México ocurrió en las semifinales de la Copa Oro en julio 2023 frente a Jamaica, que terminó con un 3-0 a favor de los color verde y blanco.

El exárbitro Felipe Ramos Rizo argumentó en sus redes sociales que el jugador Orbelín Pineda “se salva de la tarjeta roja” luego de una fuerte entrada al tobillo del rival que se quedó en tarjeta amarilla.