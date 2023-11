'Memo' Ochoa se lesiona y México pierde contra Honduras en ida de cuartos de Liga de Naciones

La Selección Mexicana perdió este viernes 17 de noviembre contra Honduras por un marcador 2-0 como parte del juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

En la búsqueda del boleto a la Copa América de 2024, el tricolor no supo definir las oportunidades frente a portería luego de que en el minuto 6, una jugada de Anthony Lozano en el área terminara en un encontronazo con el portero Guillermo Ochoa, quien se vio afectado en el pecho y salió de la cancha al ser relevado por Luis Malagón.

El primer gol hondureño cayó al 29 por parte de Lozano tras recibir un pase de Luis Palma. El segundo fue al minuto 72 por parte de Bryan Róchez, quien controló la pelota enviada por Jorge Álvarez y se giró para disparar con un balón que pasó entre las piernas de Malagón.

La Selección Mexicana recibirá a Honduras en el partido de vuelta en el Estadio Azteca. (Gustavo Amador/EFE)

Jaime Lozano molesto por la falta de mentalidad

En conferencia de prensa después la derrota, el director técnico Jaime ‘Jimmy’ Lozano aseguró que “Honduras hizo lo que tenía que hacer, fue superior, fue contundente y a nosotros nos faltó muchísimo”, explicó.

El exjugador afirmó que necesitan mejorar y confió que lo harán en casa con el apoyo del público local en las gradas para “limpiarse todo lo que dejamos de hacer”. Prometió que en la vuelta, que será el próximo marte en el Estadio Azteca, será un encuentro distinto en el que trabajarán para “cambiar muchas cosas”.

“Faltó mentalidad”, argumentó quien aceptó que no supieron hacer su partido. “Hoy no pudimos dar nuestro mejor partido, nuestra mejor cara. Ningún equipo puede tener más ambición que nosotros, hoy fuimos superados (…) posiblemente no dejamos claro cómo podíamos hacerle daño a este equipo”.

Sin embargo, añadió que lo que “más me molesta que nos salimos de lo que somos, de lo que queremos ser”, expresó. “Eso no puede volver a pasar”.

*Con información de EFE.