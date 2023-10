‘Jimmy’ Lozano ‘se descosió': Habla de Alexis Vega, ‘Memo’ Ochoa y la Copa América

Previo al encuentro con Ghana como parte de la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Jimmy Lozano, compartió su postura con respecto a diversos jugadores y la convocatoria (o no) de algunos de ellos.

La Selección Mexicana regresará a la cancha después de su empate con Uzbekistán gracias a un error del portero Guillermo Ochoa, quien fue uno de los temas de conversación del ‘Lamborjimmy’ durante un encuentro con medios previo al partido contra Ghana.

‘Jimmy’ Lozano asegura que Guillermo Ochoa seguirá como titular en la Selección Mexicana

De cara al Mundial 2026, se le preguntó si ‘Memo’ Ochoa, quien actualmente juega con el Salernitana de Italia, sería el portero titular para la próxima Copa del Mundo.

Aunque no contestó afirmativamente, sí dejó entrever que en sus planes están que el portero, que actualmente tiene 38 años, llegue en buenas condiciones al Mundial 2026.

“Tenemos que abrir los espacios a los porteros; viven un gran momento en sus clubes y tenemos que prever. Ojalá Memo pudiera llegar sano y haciendo los Mundiales que ha hecho, pero tenemos que estar prevenidos”.

'Memo' Ochoa es actual titular de la Selección Mexicana. (X @OfficialUSS1919)

En los próximos partidos de la Selección Mexicana para fechas FIFA sí está contemplado, ya que Lozano considera que actualmente es uno de los más destacados.

“Hoy sí es el mejor, lo ha demostrado y lo sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen inicio con su club, pero Memo me parece que sigue jugando en un altísimo nivel y por eso está en Italia”, aseguró.

Jimmy Lozano habla sobre polémica de Alexis Vega

Quien también salió a la conversación de Lozano fue Alexis Vega, actual jugador de Chivas que fue separado del club el pasado 3 de octubre debido a una indisciplina.

Por lo mismo, Vega tampoco fue considerado por el director técnico para formar parte de la lista de jugadores que se enfrentarán en encuentros amistosos a Ghana y Alemania. Y aunque le parece una buena persona, Jimmy Lozano puntualizó que toda acción tiene consecuencias.

Vega está separado de las canchas desde el 3 de octubre. (Foto: Mexsport)

“Es alguien que conozco, que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona, me ha tocado disfrutar mucho de lo que hace dentro del campo. De mi parte, apoyarlo en lo que pueda apoyar, las acciones llevan consecuencias y se toman acciones. Me parece que la información de afuera, es que algo no estaba nada bien”, explicó el entrenador del representativo de México.

Jimmy Lozano ve a México jugar contra brasil en 2024

Otro de los temas que platicó fue los planes que tienen rumbo a la Copa América es enfrentar a Brasil como parte de los preparativos para dicho torneo.

“Es la intención (enfrentar a Brasil), pero es paso a paso. Primero es clasificarnos a la Copa América”, dijo en primera instancia sobre ese tema.

A pesar de que jugarán próximamente con rivales como Ghana y Alemania, Lozano no quita el dedo del renglón y espera que Brasil sea próximo rival de la Selección Mexicana con miras a la Copa América.

“Esos otros rivales son a los que luego te enfrentas en torneos importantes como Mundiales y son contra los que te buscas las clasificaciones en esas competencias. Hoy tenemos enfrente a dos grandes rivales (Ghana y Alemania) pero sí, se busca que sea Brasil previo a la Copa América”, aseguró.