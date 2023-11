¿Qué hará ‘Checo’ tras el subcampeonato de F1? ‘ Tenemos una agenda complicada’

Sergio ‘Checo’ Pérez cerró la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el subcampeonato y le dio a Red Bull los primeros dos lugares por primera vez en su historia.

El piloto mexicano dio una entrevista exclusiva a la revista People, donde habló un poco sobre su futuro en la Fórmula 1 y su descanso de cara a la temporada 2024.

A solo una carrera de terminar la temporada, el mexicano sigue con las actividades para la próxima temporada de la Fórmula 1, el mexicano confesó que tiene una agenda ocupada.

“Termina Abu Dhabi y tengo que ir a Japón con la empresa, Honda. De Japón tengo que ir a Inglaterra, donde tendré pocos días de vacaciones. Tenemos una agenda complicada, dura, pero también es increíble, nuestras carreras como deportistas no son para toda la vida, entonces soy muy consciente de ello y quiero aprovechar mucho ahora”, confesó el tapatío.

Checo Pérez regresa a México

El tapatío confesó que viajará a México para realizar una cena de navidad y festejar con su familia.

“Que estemos todos juntos como familia, tenemos salud, sin olvidarnos de toda la gente que está allá afuera pasándola mal”, recalcó el piloto.

El mexicano habló un poco sobre la relación con su familia y mencionó la importancia de tener comunicación con su familia a lo largo de la temporada.

“Diario estamos en comunicación. Yo intento no pasar más de dos semanas fuera, es como mi tiempo máximo. Si no, ellos me acompañan, vienen conmigo. Pero sí, es una carrera, una profesión donde necesitas de toda tu familia, de tener apoyo de tu familia para poder hacer este trabajo.

Qué le espera a Checo Pérez tras la Fórmula 1

El tapatío confesó que le gusta mantener la cabeza ocupada y disfrutar de su vida fuera de los reflectores que implica la fama.

“Obviamente, estará apoyando a mis hijos en sus sueños, estaré muy cercano a ellos, pues son mi prioridad y trataré de disfrutar mucho lo que hice porque al final no sé si llegaré a los 60 años”, mencionó el piloto.

Pérez reconoció que le gustaría poder hacer algo por su país y apoyar a las nuevas generaciones

“Es importante tener ídolos, especialmente en nuestro país, que haya figuras que inspiren a las nuevas generaciones, que sean un ejemplo para ellas. No solo dentro del deporte, hay que tener buenos modelos a seguir, por eso me gustaría apoyar a nuevas generaciones para que traigan cosas buenas a nuestro México que tanto lo necesita”, dijo Pérez.