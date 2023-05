Toto Wolff admite problemas para renovar contrato de Hamilton; ‘Tengo que pensar en el equipo’

Lewis Hamilton y Toto Wolff han compartido muchos triunfos y alegrías con la escudería Mercedes-AMG durante 10 temporadas consecutivas de Fórmula 1, sin embargo, la relación podría estar llegando a su final.

Lewis Hamilton termina su contrato con el equipo esta temporada 2023 y, aunque por el momento la intención de ambos es renovarlo, las negociaciones son complicadas debido a temas salariales.

“Es extremadamente incómodo. Cada tres años tenemos esta situación. Es como negociar términos financieros con tu mejor amigo, tu íntimo amigo”, comentó el jefe de la escudería Mercedes para ESPN. “Al fin y al cabo, es difícil hablar de dinero con ‘tu pareja´”.

Afortunadamente para ambos, las negociaciones las discuten junto con el representante del heptacampeón de F1, Penni Thow, quien los mantiene controlados y evita en la medida de lo posible que hablen directamente entre ellos sobre dinero.

Toto Wolff admite que desea “lo mejor” para Hamilton, sin embargo por primera vez en una década “nuestros objetivos han divergido” y en su posición como copropietario y jefe de Mercedes-AMG “tengo que pensar en lo que es mejor para el equipo”.

Hamilton no se preocupa por la negociación con Mercedes

El piloto británico asegura que no presionará a Mercedes-AMG, advirtiendo que tiene ofertas de otras escuderías, para conseguir una buena renovación de contrato, así como tampoco el equipo le amenazará que ha contactado a otros pilotos.

“No hay pánico por el acuerdo. Lo haremos, no estamos bajo presión y siempre somos sinceros. Si Toto está hablando con alguien, me lo dirá. En toda mi carrera nunca he ido a hablar con nadie para ver si puedo conseguir que suban la oferta; nunca he jugado a eso y él tampoco”, comentó el siete veces campeón de F1.

Hamilton, quien ha ganado seis campeonatos con Mercedes desde 2014, destaca que Wolff y él “siempre hemos sido abiertos” y tratan de “dejar la relación a un lado, pensar en el trabajo y en lo que es mejor para los dos”, por lo que logran mantener un equilibrio entre los negocios y la competencia.