Estampida en estadio de El Salvador deja 12 muertos y 100 heridos: ‘Fue una noche de terror’

El Salvador sufrió la noche de este 20 de mayo su mayor tragedia deportiva con la muerte de 12 personas a consecuencia de una estampida en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, y que ha dejado a unas 100 personas heridas.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que unas 500 personas recibieron atención en el estadio y aproximadamente un centenar debieron ser trasladadas a hospitales. Dos de los heridos en los hospitales se encuentran en estado grave.

El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que la avalancha dejó 12 víctimas, nueve en el estadio y tres más que en los centros hospitalarios.

Alrededor de 100 personas salieron heridas tras una estampida en un estadio de futbol en El Salvador. (Foto: EFE / Miguel Lemus) (MIGUEL LEMUS/EFE)

Un grupo de hinchas carga a un aficionado herido hacia la cancha del estadio de Cuscatlán en San Salvador, el sábado 20 de mayo de 2023. (Foto: AP / Milton Flores)

¿Qué pasó en el estadio de El Salvador?

El incidente se produjo cuando los aficionados intentaban ingresar a una de las zonas populares del estadio para presenciar un partido entre el equipo Alianza y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), por la vuelta de los cuartos de final del torneo de primera división en el estadio Cuscatlán, situado en la periferia sur de la capital salvadoreña.

El partido fue suspendido a los 16 minutos del primer tiempo, y con el marcador 0-0, cuando los aficionados en las gradas empezaron a pedir frenéticamente auxilio a los afectados.

La televisión local transmitió imágenes en vivo de la estampida de aficionados de Alianza que derribaron el portón del sector general y decenas alcanzaron el terreno de juego donde fueron atendidos por los cuerpos de socorro.

“Fue una noche de terror, nunca pensé que me pasaría esto, pero afortunadamente yo solo tengo algunos golpes... pero no todos corrieron mi suerte”, dijo a The Associated Press Tomas Renderos, un aficionado de Alianza al salir de un hospital donde recibió atención médica.

“El partido estaba programado para las 7.30 de la noche (del sábado), pero cerraron el portón a las siete y nos quedamos fuera con los boletos en la mano”, dijo a AP José Ángel Penado, otro aficionado de Alianza. “La gente se enojó. Todos pedíamos que nos dejaran entrar, pero no, y derribaron el portón”.

Reacciones a la estampida en estadio de El Salvador

Presidente de El Salvador

Tras conocerse la última actualización de los fallecidos, la mayoría hombres, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró en su cuenta de Twitter que “se realizará una investigación exhaustiva”.

“La Policía y la Fiscalía realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc.”, publicó y agregó que “sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”.

“Vamos a investigar desde la venta de boletería, los ingresos al estadio, pero especialmente de la zona sur; dónde y por qué sólo se abrió un portón, vamos a investigar esas responsabilidades penales”, dijo el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador Mauricio Arriza Chicas.

El jefe policial dijo a los periodistas que: “Preliminarmente hemos encontrado que hubo sobresaturación de venta electrónica”.

Explicó que en cada acceso al estadio habían oficiales de la policía para apoyar a los organizadores del evento y aseguró que “se le recomendó a las autoridades que abrieran el otro acceso al sur, pero ellos no quisieron y esas son parte de las investigaciones”.

Además, las ambulancias de los cuerpos de socorro que llegaron al estadio para atender a los sobrevivientes tuvieron problemas para el acceso debido a que varias personas obstaculizaron el paso.

Ante la tragedia, varias personas involucradas dentro del futbol salvadoreño expresaron sus condolencias y mensajes de solidaridad.

Federación Salvadoreña de Futbol

La Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) lamentó en un comunicado las muertes y agregó que “solicitará de inmediato un informe de lo sucedido y comunicará lo pertinente en el más breve plazo”.

La Fesfut se pronunció ante la estampida en El Salvador. (Foto: Twitter / @fesfut_sv)

Instituto Nacional de los Deportes

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y hermano del presidente Bukele, Yamil Bukele, mostró sus solidaridad con “todas las familias que hoy han perdido a un ser querido en este triste suceso”.

“Hemos convocado a reunión extraordinaria de Comité Directivo de INDES”, que es el patrocinador del torneo de la Liga Mayor salvadoreña, anunció.

Yamil Bukele se pronunció ante la estampida en el estadio Cuscatlán. (Foto: Twitter / @ybukele)

Equipos de futbol del Salvador

Los equipos de la Liga salvadoreña manifestaron sus condolencias desde sus redes sociales.

“Hoy no existen los colores y por el bien del deporte que a todos nos apasiona, esperamos que esto no vuelva a suceder”, publicó el FAS, el equipo visitante del partido que finalmente se suspendió.

El club deportivo FAS lamentó la muerte de 12 personas en El Salvador. (Foto: Twitter / @CDeportivoFAS)

El club deportivo Luis Ángel Firpo manifestó que “el futbol está de luto”. “Nos unimos al dolor de las familias de los aficionados de Alianza”, mientras que el Águila publicó: “Nos unimos al dolor de la familia aliancista, nuestras más sinceras condolencias”.

La Fesfut anunció la suspensión de los dos partidos programados para el domingo, correspondientes a la vuelta de los cuartos de final, y avisó de una reunión urgen con su Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos.