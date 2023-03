‘Canelo’ vs. Ryder en Guadalajara: ¿Cuándo salen a la venta los boletos, precio y dónde comprarlos?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al cuadrilátero el 6 de mayo y peleará en su natal Guadalajara, Jalisco para defender sus cetros del peso súper mediano contra el británico John Ryder en el Estadio Akron, casa de las Chivas.

‘Canelo’, considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, peleará en Guadalajara para celebrar dos siglos de la fundación de la Perla Tapatía. “Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra”, dijo Álvarez Barragán, quien reside en San Diego durante la mayor parte del año.

El boxeador mexicano, de 32 años, no combate en México desde el 26 de noviembre del 2011 cuando derrotó a Kermit Cintrón en una pelea en la Plaza de Toros de la Ciudad de México para defender el campeonato mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo. No pelea en su ciudad natal desde junio de 2011.

¿Cuánto dinero ganará o ‘perderá' ‘Canelo’ por pelear en México?

Cuando Saúl Álvarez se pare en el cuadrilátero en Guadalajara, ganará cerca de la mitad de lo que se hubiera llevado si la pelea se realizara en Las Vegas, indicó el promotor Eddie Hearn a la agencia AP.

“A veces no se trata del dinero”, admitió Álvarez en conferencia de prensa en San Diego. “A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, por que no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”.

‘Canelo’ aceptó menores ganancias —posiblemente por encima de los 10 millones de dólares— para enfrentar al británico John Ryder por los cuatro títulos mundiales de peso medio.

“Es increíble, porque me afectó a mí”, bromeó Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing. “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aún así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa”.

‘Canelo’ defenderá sus cinturones tras recuperarse de cirugía

Álvarez (58-2-2, 39 KOs) peleará por primera vez desde que se impuso por decisión unánime ante Gennady Golovkin en septiembre pasado. También peleará un año después de sucumbir sin atenuantes contra Dmitry Bivol en un combate de la división de los semipesados.

El púgil tapatío se operó la mano izquierda a fines del año pasado, pero asegura estar completamente recuperado. “Con la lesión, no estaba seguro cuándo iba a volver”, dijo Álvarez. “Retonar al ring y pelear en Jalisco es algo que me pone muy contento”.

‘Canelo’ Álvarez apoderó de todos los cuatro cinturones de las 168 libras durante una impresionante tanda de cuatro peleas en la división que comenzó a fines de 2020 y que culminó al noquear a Caleb Plant en noviembre de 2021.

‘Canelo’ vs. Ryder: ¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo salen a la venta?

Los boletos para la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder en el Estadio Akron, de Jalisco saldrán a la venta este martes 21 de marzo a las 11:00 horas a través de la página de Ticketmaster y en taquillas del estadio.

Aún no hay precios oficiales de las entradas, pero habrá boletos desde 350 pesos y hasta 50 mil pesos, según Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco. Se aceptarán pagos con cualquier tarjeta bancaria.

El Estadio Akron tiene una capacidad de 46 mil personas (12 mil 500 personas en cancha).

(Con información de AP)