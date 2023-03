‘No tiene oportunidad a menudo’: Jos Verstappen, sobre triunfo de ‘Checo’ Pérez en Arabia Saudita

Jos Verstappen no elogió a Checo Pérez. (FOTO: EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez y todo Red Bull Racing estuvieron muy felices y festejaron el 1-2 conseguido en el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, excepto dos personas: Max Verstappen y su padre Jos Verstappen.

A pesar de que Verstappen se mantiene como líder del campeonato de pilotos de F1 luego de terminar segundo en Jeddah detrás de ‘Checo’ Pérez, ni el bicampeón ni su padre pudieron ocultar un poco su molestia por no llevarse el triunfo.

“Estamos contentos de estar 1-2; obviamente no me gusta terminar segundo, pero trato de recuperar lo más posible”, comentó Verstappen al ser cuestionado sobre la vuelta rápida que le quitó a ‘Checo’.

"VAMOS A MANTENERNOS EMPUJANDO" 🥹🏎️



Checo Pérez se dijo muy contento por la posición en la que está ahora.



El mexicano no cabe de felicidad por su primer puesto. #F1xFSMX pic.twitter.com/ahTD69GW3b — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

Jos Verstappen dice que ‘Checo’ no gana tan frecuente

Pero quien evidentemente no estaba nada contento con la victoria de Sergio Pérez en Arabia Saudita era Jos Verstappen, padre del actual bicampeón de la Fórmula 1 y excompañero del legendario Michael Schumacher.

Jos Verstappen opina que si su hijo no ganó en Jeddah fue por “mala suerte” durante la clasificación, en la que el auto tuvo una falla, y porque el circuito no permite muchos rebases -a pesar de que ‘Mad Max’ remontó de la posición 15 a la 2 en carrera.

“Max conduce fácilmente para ir por esa pole position para que después en la carrera sea un poco más fácil. Aunque en realidad ya lo predijimos: era bastante difícil correr aquí porque es una pista con curvas largas, es difícil marcar la diferencia allí. Necesitamos circuitos más difíciles y con curvas”, comentó para formula1.nl.

ASÍ RECIBE EL TROFEO 🏆



Muy merecido, Checo. El mexicano levanta el trofeo tras ganar el #SaudiArabianGP .



Logró vencer a todos. Un piloto que aún tiene mucho que darnos. #F1xFSMX pic.twitter.com/dlIF79Bc5s — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

El expiloto considera que solo gracias al imprevisto del RB19 de su hijo, ‘Checo’ pudo conseguir la pole y ganar la carrera, algo que no sucede ni ocurrirá tan frecuentemente durante la temporada.

“Por supuesto que todos queremos ganar, pero eso no fue posible. El margen era demasiado pequeño para eso, aunque no creo que él (’Checo’) tenga la oportunidad tan a menudo”, añadió en la entrevista.

Por último, Jos Verstappen aplaudió que su hijo le arrebatara el punto extra de la vuelta rápida a Pérez Mendoza pese a que el equipo Red Bull Racing le indicó que no aumentara su ritmo de carrera para no forzar la unidad de potencia del auto. “Simplemente sabía que lo iba a hacer. ¿Lindo, no? De esa manera, al menos seguirá siendo líder en el campeonato”.