¿Lo felicitó o no? El otro ángulo de ‘Checo’ Pérez y Jos Verstappen en los festejos de Red Bull

Max Verstappen y su padre Jos Verstappen no terminaron muy contentos con su resultado en el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 en el que Sergio ‘Checo’ Pérez se llevó la victoria.

‘Mad Max’ admitió que no le gusta ser segundo y Jos Verstappen ha opinado que su hijo no triunfó en Jeddah por “mala suerte” en la clasificación y que ‘Checo’ Pérez “no tendrá la oportunidad de ganar a menudo”.

Jos Verstappen (FOTO: EFE)

Padre de Verstappen felicitó a ‘Checo’

La casi nula sonrisa y alegría de Jos Verstappen durante los festejos de Red Bull Racing por el 1-2 conseguido por Sergio Pérez y Max Verstappen en Arabia Saudita se volvieron tendencia en redes sociales.

Jos Verstappen celebrando a lo grande la victoria de Checopic.twitter.com/L6SyANshYt — Hèctor Gómez (@Hectorg_F1) March 19, 2023

El gesto del padre del vigente bicampeón de Fórmula 1 incluso fue comparado con el de Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’, con Max Verstappen en el Gran Premio de México.

La transmisión oficial de la F1 mostró a Jos Verstappen algo disgustado por el resultado de la carrera y sin ninguna expresión de felicitación para el coequipero de su hijo. Sin embargo, un video con el ángulo opuesto demostró que el expiloto sí felicitó a ‘Checo’ Pérez.

No se vio en la transmisión de la carrera, pero sí hubo saludo de Jos Verstappen a Checo. Digo, eso y nada es casi lo mismo. No?! 😜 pic.twitter.com/DrTF3Zt8tF — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) March 20, 2023

¿Qué dijo Jos Verstappen de ‘Checo’ Pérez?

Jos Verstappen opina que si su hijo no ganó en Jeddah fue por “mala suerte” durante la clasificación, en la que el auto tuvo una falla, y porque el circuito no permite muchos rebases -a pesar de que ‘Mad Max’ remontó de la posición 15 a la 2 en carrera.

El expiloto considera que solo gracias al imprevisto del RB19 de su hijo, ‘Checo’ pudo conseguir la pole y ganar la carrera, algo que no sucede ni ocurrirá tan frecuentemente durante la temporada.

“Por supuesto que todos queremos ganar, pero eso no fue posible. El margen era demasiado pequeño para eso, aunque no creo que él (‘Checo’) tenga la oportunidad tan a menudo”, añadió en la entrevista.

Jos Verstappen aplaudió que su hijo le arrebatara el punto extra de la vuelta rápida a Pérez Mendoza pese a que el equipo Red Bull Racing le indicó que no aumentara su ritmo de carrera para no forzar la unidad de potencia del auto. “Simplemente sabía que lo iba a hacer. ¿Lindo, no? De esa manera, al menos seguirá siendo líder en el campeonato”.