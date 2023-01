Joana Sanz, esposa de Dani Alves, habla tras arresto: ‘He perdido los dos pilares de mi vida’

La modelo española Joana Sanz se pronunció tras el arresto de su esposo, el futbolista brasileño Dani Alves, quien se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza luego de ser acusado formalmente el pasado 2 de enero de agresión sexual por una joven de 23 años en Barcelona.

Sanz aún vive en duelo por la muerte de su madre hace unos días luego de sufrir un tumor en el útero que no fue tratado. A través de su cuenta de Instagram, recordó el difícil momento en su vida y lo que atraviesa junto con el hombre con el que se casó en julio de 2017.

“Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, escribió en una historia. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento”, añadió.

También pidió ponerse en su lugar en un mensaje dirigido, sobre todo, a los paparazzi. “He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”.

El mensaje de la esposa de Dani Alves, Joana Sanz (Foto: Instagram @joanasanz)

Esposa de Dani Alves lo defendió

Después de la noticia de la detención del jugador este viernes, Pumas de la UNAM rescindió su contrato. Antes Dani Alves admitió haber estado ese día en la discoteca, pero negó conocerla y cometer el delito; su esposa lo defendió.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema”, le dijo recientemente a Y Ahora Sonsoles.

Joana relató que el exfutbolista del Barcelona se fue a cenar con sus amigos. “Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.