El día que ‘Checo’ Pérez estuvo con Brozo y Chabelo le confesó un secreto

Sergio ‘Checo’ Pérez es quizá ya el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano, pero hace dos décadas fue invitado al programa de Brozo cuando era un niño que apenas comenzaba a destacar en karting y al que le gustaba ver a Chabelo en la televisión.

Al igual que muchos pilotos profesionales, ‘Checo’ comenzó su carrera en el automovilismo compitiendo en karts, junto a su hermano Antonio Pérez Jr. Ambos destacaron en campeonatos nacionales y gracias a eso consiguieron el apoyo financiero de la familia Slim.

El talento de ‘Checo’ Pérez ocasionó también que cuando tenía 12 años de edad fuera invitado a una entrevista en El Mañanero, el programa de Televisa que conducía Víctor Trujillo, en su personaje de Brozo, junto a Jorge ‘Cokemón’ Méndez y Jorge Camacho.

Mientras estaba en la entrevista, apareció Xavier López, mejor conocido como Chabelo, a quien el piloto tapatío idolatraba. Brozo pensó que ‘El amigo de todos los niños’ iba a verlo a él, pero en realidad se presentó para saludar a ‘Checo’ Pérez y platicar con el piloto.

“Le dice Chabelo: ‘Checo, te felicito. Sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los go karts. Yo quise ser piloto, pero era muy pobre’”, relató Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, en un video de Tik Tok.

‘Canelo’ Álvarez también quiso ser piloto como ‘Checo’

Chabelo no es el único famoso mexicano que le confiesa a ‘Checo’ Pérez que quiso ser piloto profesional igual que él. El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez también quiso competir en la máxima categoría del automovilismo.

Cuando ‘Checo’ Pérez ganó el Gran Premio de Sakhir del 2020 con Racing Point, ‘Canelo’ Álvarez manifestó su alegría por el logro de su compatriota tapatío y confesó que uno de sus sueños era ser piloto de F1, pero no tuvo oportunidad.

“Me dio muchísimo gusto [la victoria de ´Checo´] porque es un orgullo para México. Qué chingón ver a la gente triunfar. La verdad es que uno de mis sueños frustrados fue ser piloto de Fórmula 1. No se me dio, pero sí se me dio el box. Me siento orgulloso de que también le vaya bien [a ´Checo]”, dijo ‘Canelo’ en una entrevista con TUDN.

Sergio Pérez actualmente es sublíder del campeonato de pilotos de la temporada 2022 de Fórmula 1 y además buscará el título de escuderías con Red Bull Racing y ganar el Gran Premio de México el próximo 30 de octubre.