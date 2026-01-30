‘Sábado Distrito Federal...’: Hoy No Circula para el 31 de enero en CDMX y Edomex

Así funciona el hoy no circula para el sábado 31 de enero. (Especial).

Si vives en el Estado de México y tienes auto, hay una mala noticia: subirá el costo de la licencia para conducir. Además, considera que este sábado 31 de enero opera con normalidad el Hoy No Circula en esta entidad y la Ciudad de México.

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 31 de enero?

Este sábado es el quinto del mes, por lo que se libran del Hoy No Circula los autos con holograma 1, 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

Los autos que no circulan el sábado 31 de enero son los que tienen holograma 2 y los foráneos.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.