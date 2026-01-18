‘Traían para todo el mes’: Detienen a 2 hombres que cargaban megabultos de mariguana de 30 kg en Iztapalapa

Dos hombres fueron detenidos con cuatro megabultos de mariguana en la colonia El Paraíso, Iztapalapa. Por ahora se desconoce si forman parte de algún cártel que opere en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la detención de estos hombres ocurrió tras el monitoreo del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, que alertó a la policía por la actividad ‘inusual’ de los presuntos delincuentes de Iztapalapa, quienes cargaban los bultos y los ingresaban a un automóvil blanco sobre las calles Reyna Xóchitl y Cerrada de Totli.

Los hombres, de 43 y 46 años, respectivamente, intentaron huir cuando los policías llegaron al sitio; sin embargo, fueron interceptados y se les realizó una revisión preventiva, donde encontraron los megabultos de mariguana de unos 30 kilos.

Tras su detención, fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Por ahora se desconoce si pertenecen a una organización criminal; sin embargo, la SSC agregó que las primeras investigaciones indican que uno de ellos, el de 46 años de edad, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 1999 y 2022, en ambos casos por delitos contra la salud.

El otro detenido, de 43 años, también tiene antecedentes criminales por delitos contra la salud, y en 2022 fue presentado ante el Ministerio Público.

“Seguimos trabajando con acciones operativas, con recorridos permanentes y la atención de denuncias, para seguir construyendo una ciudad siempre más segura, más justa y en paz“, mencionó Pablo Vázquez, titular de la SSC, en sus redes sociales.

Las autoridades de la Ciudad de México también informaron la detención de dos personas que presuntamente vendían drogas en calles de la colonia Exhacienda San Juan de Dios, Tlalpan.

De acuerdo con la SSC, los detenidos son un hombre y una mujer que fueron sorprendidos por la policía mientras vendían drgoa, y aunque intentaron huir, las autoridades los alcanzaron y los detuvieron con cinco bolsas de cocaína, así como 18 envoltorios con droga.