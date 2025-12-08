Brayan Vicente, regidor de Reynosa, es hallado sin vida en CDMX: Utilizaron su celular para extorsiones

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, fue hallado sin vida en la CDMX.

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas, fue hallado este lunes sin vida dentro de un edificio, ubicado en el número 27 de avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades buscan a dos sujetos que, de acuerdo con las cámaras de seguridad del inmueble, llegaron la noche del domingo junto con la víctima, ingresaron a uno de los departamentos y más tarde salieron solos.

De hecho, dichas personas son quienes habrían ingresado al teléfono de la víctima para solicitar dinero a sus contactos, vía aplicación de mensajería. Además, los sujetos habrían hecho retiros de las tarjetas bancarias del regidor.

Según los primeros reportes de la policía, la víctima presentaba signos de violencia. Presuntamente, Vicente Salinas fue privado de la vida por asfixia. Trascendió que el funcionario muerto era parte de la comunidad LGBTIQ+.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación y trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley y determinar con métodos científicos las verdaderas causas de la muerte.

Vicente Salinas llegó a la Ciudad de México el fin de semana y presuntamente acudió al informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum celebrado el sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la capital.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer una posición oficial con relación a la muerte de esta persona.

No obstante, en redes sociales circula una esquela que publicó el gobierno de Reynosa y está firmada por el presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz.

“Me uno a la pena por el sensible fallecimiento del regidor 14 del Republicano Ayuntamiento de Reynosa. Brayan Nicolás Vicente Salinas”, dice la esquela.

El funcionario envía, en esta esquela fechada este lunes, condolencias a familiares y amigos.