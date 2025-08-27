‘¿Cuál es la excusa?’ Usuarios del Metro reportan retrasos en Líneas 3, 7, 8, A y B

Usuarios reportaron retrasos de hasta 10 minutos en las Líneas 3, 7, 8, 12, A y 12 del Metro de CDMX. (@taniaartemisa/X)

Con o sin lluvias, los usuarios del Metro de la Ciudad de México sufren por los retrasos en varias líneas para llegar a sus destinos. El Metro no informó sobre la presencia de lluvias en algunos puntos de la capital del país que obligaran a reducir la velocidad de los trenes, como lo indican sus protocolos.

Durante los primeros minutos del servicio, el tiempo de espera fue en promedio de cinco minutos y se reportó una afluencia moderada. Para las 7:00 horas, se registró una alta afluencia en la mayoría de las líneas y un avance complicado en las líneas 7 y B, donde los tiempos de espera por tren alcanzaron hasta siete minutos.

¿Qué pasa en las líneas 3, 7, 8, 12, A y B?

Aunque el Metro de la CDMX no reportó averías, las líneas 3, 8, 12 y B presentaban retrasos de hasta diez minutos, según se quejaron los usuarios.

Uno de los servicios con mayor interrupción fue la Línea B, que conecta Ciudad Azteca con la alcaldía Cuauhtémoc. Los usuarios aseguraron que “hace base” en las estaciones, lo que impide que cientos de personas lleguen a su destino y provoca que los trenes vayan llenos en su intento por avanzar.

“Línea B, nuevamente, haciendo base en estaciones. ¿Cuál es la excusa?”; “¿Qué pasó en Línea B? Estamos detenidos”, fueron algunas quejas de los usuarios.

El Metro no aclaró cuál era la complicación que impedía un servicio fluido en esta ruta.

Algo similar ocurrió en la Línea 3, donde usuarios reportaron tiempos de espera de hasta seis minutos por tren y una alta afluencia. Algunas estaciones estaban llenas y no había espacio para subir a los trenes.

“¿Por qué la tardanza en Línea 3? Esperando más de 6 minutos”, escribió un usuario. En respuesta, el Metro afirmó que agilizaría la circulación y la salida de los trenes en las terminales.

En la Línea 12, los usuarios señalaron un avance lento y alta afluencia en algunas estaciones, donde los trenes no pasaban o ya iban llenos, lo que dificultaba el acceso.

En tanto, la Línea A también presentó complicaciones en su servicio. Los pasajeros se quejaron por las constantes pausas en la circulación y por el tiempo que se detenían los trenes en cada estación.

“Línea A demasiado lenta, base en cada estación de 10 a 15 minutos”, “Están tardando mucho los trenes en Línea A, dirección Pantitlán, según demoran 5 minutos y están tardando más de lo habitual”, escribieron algunos usuarios.