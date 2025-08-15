Falla en elevador de Mitikah: ¿Cuándo reabre la plaza comercial?

La plaza Mitikah fue suspendida temporalmente luego de un accidente en uno de los elevadores. (Foto: Cuartoscuro)

Una falla en un elevador de la plaza comercial Mitikah, que primero se dijo que se trataba de un desplome, llevó a la suspensión temporal de sus actividades, sin embargo, este viernes 15 de agosto se informó la fecha en que podría reabrir.

El pasado martes 12 de agosto se informó de un posible desplome de un elevador en la plaza Mitikah, lo que dejó dos personas heridas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República indicó que el centro comercial se cerraría para investigar el accidente.

¿Qué pasó en la plaza Mitikah?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el mismo martes el accidente, y agregó que las víctimas eran dos personas, de 47 y 60 años, respectivamente, quienes presentan lesiones en la cabeza y cervicales.

Las personas fueron trasladas a hospitales para su atención.

Ese mismo día, todas las actividades en la plaza Mitikah, inaugurada apenas en 2022, fue suspendida. Se trató de un nuevo incidente dentro del lugar, pues en noviembre de 2022 reportó una balacera dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones de las víctimas. Para la noche del martes se realizará una revisión exahustiva a fin de garantizar la seguridad de los clientes que visiten la plaza Mitikah.

La plaza fue cerrada para determinar si cumple con todos los requisitos para volver a operar y que se “subsanen las fallas”, según dijo el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

Dentro de los primeros hallazgos están fallas en los protocolos de Protección Civil, además de que no se entregaron los permisos para la realización de un evento el martes dentro de sus instalaciones, que fue la premiere de la película ‘Mirreyes Vs. Godínez 3’.

¿Se desplomó el elevador en plaza Mítikah?

Un día después, la administración del centro comercial negó que un elevador se haya desplomado durante la tarde del martes.

La administración del centro comercial señaló que, según el análisis hecho a imágenes de las cámaras de seguridad, “en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas”.

Esta información fue confirmada por Gonzalo Robina, director de Fibra UNO, quien dijo que incluso las personas salieron del elevador por su propio pie. La empresa es dueña del centro comercial.

“Lo que sucedió fue motivo de una variación en el voltaje, que es un evento completamente aislado, producto de las lluvias y ajeno completamente al proyecto sus instalaciones. Los equipos que se tienen instalados ahí son equipos de última generación que ante cualquier eventualidad los módulos de funcionamiento se protegen”, comentó en entrevista radiofónica.

Explicó que estos módulos, si detectan cualquier irregularidad en el elevador, se detiene, por lo que se fue desplazando dos niveles hacia abajo a una velocidad completamente normal, incluso dando pequeños saltos.

Agregó que el tiempo que duraron las personas dentro del elevador fue de cuatro minutos. Luego de ser atendidos por el hospital que está dentro de la plaza, las personas, que en total fueron tres, se fueron a su casa.

¿Cuándo podría reabrir la plaza Mitikah?

Gonzalo Robina, director de Fibra UNO, informó que luego del incidente en el elevador, personal de Protección Civil de la Ciudad de México y de INVEA acudieron a verificar que todo estuviera bien en el inmueble.

“De esa visita se decidió la suspensión temporal de actividades, misma que ya se atendió todos los requerimientos, los que nos hizo la autoridad, ya fueron cumplidos”, señaló.

Añadió que la empresa que fabricó y dio mantenimiento a los elevadores realizó un peritaje y todo salió positivo.

Detalló que este viernes, a partir de las 7 de la mañana, se autorizó el acceso a la plaza al personal que trabaja en el centro comercial y esperan que en el transcurso del día, la autoridad acuda a quitar los sellos y pueda operar de manera normal hoy.