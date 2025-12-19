Entrada a EU cambia: ¿Qué es y cuándo aplicarán el sistema Biometric Entry-Exit?

CBP ha señalado que los datos biométricos se utilizan con fines de seguridad y control migratorio (Fotoarte: El Financiero)

Laredo, TX.- El nuevo esquema de reconocimiento facial de alta tecnología, completa la fase final de implementación del programa federal de reconocimiento biométrico para el control de entradas y salidas de Estados Unidos.

La medida, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), marcará un cambio profundo en la experiencia de viaje y cruce fronterizo para millones de personas, incluidos turistas mexicanos y habitantes de la frontera que cruzan con frecuencia.

¿Qué se sabe del sistema Biometric Entry–Exit?

El sistema, conocido como Biometric Entry–Exit, se basa principalmente en reconocimiento facial, tecnología que permite verificar la identidad de una persona comparando su imagen en tiempo real con fotografías previamente registradas en bases de datos oficiales, como pasaportes, visas, tarjetas de residencia o registros migratorios anteriores.

Aunque este mecanismo ya se utiliza desde hace algún tiempo en algunos aeropuertos y vuelos internacionales, la nueva etapa amplía su uso de manera generalizada.

¿Qué cambios habrá para los turistas mexicanos?

Para el turista mexicano que ingresa al país por avión, el cambio será visible desde el aeropuerto. En muchos casos, la presentación tradicional del pasaporte al abordar vuelos internacionales o al salir de Estados Unidos será sustituida o complementada por una captura facial automática.

El objetivo oficial es agilizar procesos y reducir filas, pero en la práctica, durante los primeros meses de implementación, podrían presentarse demoras adicionales, especialmente en temporadas de alta afluencia como las vacaciones decembrinas, Semana Santa o durante el verano.

Para quienes ingresan a Estados Unidos con visa B1/B2, el sistema permitirá a las autoridades llevar un registro mucho más preciso del momento exacto de entrada y salida. Esto reduce la posibilidad de errores administrativos, pero también elimina la flexibilidad que antes existía cuando los registros se hacían de forma manual o incompleta.

En adelante, los tiempos de permanencia en el país quedarán plenamente documentados de manera digital, lo que implica que cualquier exceso, por mínimo que sea, será fácil de detectar, pudiendo provocar cancelaciones de visas u otras medidas de control migratorio.

¿Cómo será el ingreso por vía terrestre con esta nueva medida?

El impacto más fuerte se sentirá en la frontera terrestre de México–Estados Unidos, donde millones de personas cruzan de forma regular por motivos laborales, comerciales, médicos o familiares. En cruces terrestres de alto volumen, CBP desplegará cámaras biométricas fijas y móviles que capturarán la imagen facial incluso cuando el cruce sea rápido o sin interacción prolongada con un oficial. Para los portadores de Border Crossing Cards (BCC), esto significa que cada cruce quedará registrado, algo que antes no siempre ocurría con precisión.

Es importante subrayar que el nuevo sistema no prohíbe ni restringe automáticamente el cruce frecuente, pero sí modifica la forma en que se evalúa el comportamiento migratorio.

Las autoridades con la ayuda de sistemas digitales y algoritmos podrán identificar patrones de ingreso y salida con mayor facilidad, lo que podría derivar en más preguntas o revisiones secundarias para quienes crucen de manera intensiva o permanezcan más tiempo del habitual, aun cuando cuenten con documentación válida.

¿Qué podría ocasionar la nueva medida en el ingreso a EU?

Entre las molestias que podrían presentarse se encuentran demoras adicionales, revisiones más frecuentes y confusión inicial sobre los nuevos procedimientos, especialmente para personas mayores o viajeros poco familiarizados con tecnología biométrica. También existe el riesgo de errores técnicos —como fallas en la captura de imagen— que obliguen a una verificación manual, lo que puede alargar el proceso.

Ante este nuevo escenario, se recomienda a los viajeros mexicanos extremar el cuidado en el cumplimiento de las condiciones de su visa. Mantener claridad sobre el propósito del viaje, evitar exceder tiempos autorizados, así como portar siempre documentación vigente y consistente será más importante que nunca.

Para quienes cruzan con frecuencia, es recomendable llevar un registro personal de entradas y salidas, así como estar preparados para explicar la naturaleza recurrente de sus viajes si así se les solicita.

¿Para qué utilizará EU los datos biométricos de los turistas?

CBP ha señalado que los datos biométricos se utilizan con fines de seguridad y control migratorio, y que existen protocolos para la protección de la información.

Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que este modelo incrementa la capacidad de vigilancia del Estado y reduce el margen de error humano que antes podía beneficiar al viajero. En este nuevo entorno, la automatización juega a favor de la eficiencia, pero también de la fiscalización.

En síntesis, el reconocimiento biométrico no busca frenar el turismo ni el tránsito fronterizo, pero en la práctica lo hará, porque será más trazable, predecible y controlado. Para los turistas mexicanos y los habitantes de la frontera, adaptarse al nuevo sistema será clave para evitar confusiones, retrasos innecesarios o problemas migratorios.

Es posible que el lado positivo sea que a partir del 26 de diciembre, cruzar a Estados Unidos será menos un trámite discrecional y más un proceso plenamente digital donde el visitante esté en mayor control de este proceso.

El abogado Salvador Tellez, especialista en materia migratoria, opina que “el registro biométrico cambia las reglas del juego. La prevención y la asesoría legal a tiempo pueden evitar consecuencias graves”.