Ellas sí facturan: Las mujeres toman el timón del tequila y mezcal

La primera compañía de tequila para la que trabajó Carmen González no duró mucho. El dueño corría en su auto los jueves: si ganaba, le pagaba a ella y a los otros empleados; si no lo hacía, tenían que esperar semanas por un cheque de pago. Era 2008, una época en que la industria del licor había convertido a su estado natal de Jalisco en la estrella de una de las exportaciones más famosas de México; sin embargo, las mujeres más prominentes en el campo eran las que estaban en vallas publicitarias, escasamente vestidas.

“Como mujer, como química, no me miraban bien”, dice. Como analista de laboratorio, se le encomendó la tarea de verificar todo, desde el contenido de azúcar del jugo de agave hasta la prueba del alcohol destilado. Cuando se le negó un aumento más allá de su salario de 100 dólares por semana, se fue. Ahora, 15 años después, ella es la maestra tequilera (maestra destiladora) en Casa Del Sol Spirits Co., parte de una creciente lista de compañías de tequila que no solo están haciendo crecer a las mujeres sino también basando las decisiones comerciales en torno a sus necesidades.

Solo 11 de las 174 destilerías de tequila registradas estaban encabezadas por mujeres en 2022, según el Consejo Regulador del Tequila nacional encargado de la producción. (Otras destilerías, llamadas palenques, producen mezcal en una escala más artesanal).

Las mujeres, por supuesto, han estado involucradas en el tequila y el mezcal durante siglos. Históricamente, plantaban semillas y preparaban alimentos para los jimadores (agricultores de agave), recogían en la línea de producción embotellando lotes y, como dice la leyenda popular, contrabandeaban sus productos al mercado y llevaban el dinero a salvo a casa.

Pero en la medida en que las economías en crecimiento incrementaron la supervisión gubernamental sobre las grandes operaciones industriales, las oportunidades que una destilería familiar más pequeña podría ofrecer a las mujeres no siempre se dieron.

Casa Del Sol ha hecho de la inclusión un valor fundamental. La marca fue fundada en 2021 por la directora ejecutiva Steph Sebbag y sus cuatro socios, todas mujeres con participaciones de capital, incluida la actriz y productora Eva Longoria. “Gran parte del tequila que ves en los estantes es de fabricación mexicana, pero no es de propiedad mexicana”, dice Longoria, señalando que había sido cortejada para tomar un tequila desde su aparición en Desperate Housewives.

La compañía, que tiene sedes en California y Jalisco, le ganó el “sí”, dice Longoria, en gran parte debido a su equipo de mujeres. Eso incluyó a aquellos en México que conocían a los actores adecuados, y a mujeres en los Estados Unidos que sabían cómo comercializar un bien de lujo en eventos como Art Basel Miami Beach y el rodeo de Houston.

“Podemos centrarnos en construir esta marca que tiene un propósito”, dice. “Significa mucho más que, ‘Oye, hagamos dinero rápido con un tequila’. "

Desde que George Clooney vendió Casamigos a Diageo Plc por mil millones de dólares en 2017, todos, desde Dwayne “the Rock” Johnson hasta Nick Jonas, Kendall Jenner y Diddy, han tratado de sacar provecho del auge del tequila. Jim Cramer tiene un mezcal, al igual que Aaron Paul y Bryan Cranston de la serie de Breaking Bad. Esta toma de dinero de celebridades llama la atención, pero los consumidores son cada vez más cautelosos con la apropiación cultural. Que las mujeres mexicanas y mexicoamericanas estén comenzando a forjar un pedazo del patrimonio cultural de su país para sí mismas es significativo.

En 2022 se exportaron 4 mil 100 millones de dólares en tequila desde México, un 116 por ciento más que los mil 900 millones en 2019, según datos del Banco de México; Los estadounidenses consumieron el 81 por ciento de esto, según el regulador nacional del tequila, y las mujeres superaron a los hombres en el consumo. El valor de las exportaciones de mezcal se duplicó con creces, de 74.2 millones a $162.5 millones, en el mismo período.

Susan Coss, cofundadora del sitio web de la industria Mezcalistas, dice que el éxito engendra éxito. “Están los grandes nombres por ahí”, dice, citando a líderes como la mezcalera de Real Minero, Graciela Ángeles Carreño. Son “mujeres que realmente han estado impulsando la conversación y siendo modelos a seguir para otras mujeres...para iniciar sus propias operaciones”.

Esa lista también incluye a Melly Barajas Cárdenas, la potencia detrás del grupo Vinos y Licores Azteca, que comenzó a trabajar en el tequila hace 27 años. Contrata principalmente mujeres en todos los niveles de producción, en su destilería Raza Azteca, incluso en los campos; la vivienda y el apoyo educativo también están disponibles. Las marcas bien consideradas de la destilería incluyen Leyenda de México y La Gritona.

La maestra tequilera Bertha González Nieves, ex alumna de José Cuervo International, cofundó el tequila Casa Dragones en 2008. Sonya Vega dejó atrás su empresa de relaciones públicas para lanzar el mezcal Doña Vega en 2020, reclutando a Hortensia Hernández Martínez, una mezcalera de quinta generación que trabaja con sus hijas en los campos y la destilería todos los días.

Para González de Casa Del Sol, ingresar a los primeros puestos no ha estado exento de retrocesos en una industria dominada por hombres. Para ser considerada para un puesto de supervisión de producción en otra marca, tuvo que presionar a los ejecutivos para que incluso la dejaran postularse. “Les dije: ‘Déjame competir’”, recuerda, “porque sabía que todos los demás eran hombres. Y les dije: ‘Las mujeres pueden hacer este trabajo’. Después de conseguir el trabajo, recibía comentarios sarcásticos de sus compañeros por la radio. “Había un estigma contra una mujer que daba instrucciones”, dice.

Ahora, como maestra tequilera, está a cargo del desarrollo y la degustación de productos para asegurarse de que la línea de productos ultra premium de Casa Del Sol se mantenga consistente. Eso significa un olor semidulce a caramelo en el blanco y un final convincente de fruta seca y chocolate negro en el añejo de 115 dólares, envejecido durante al menos 14 meses en barriles de coñac.

El papel duramente ganado le permite la flexibilidad que necesita, puede variar sus horas y trabajar desde casa, para hacer malabares con la crianza de un niño de 4 meses y otro de 17 meses. De lo contrario, no habría aceptado el trabajo.

Este tipo de adaptación a la realidad, que una jornada laboral regular de ocho horas no es factible para muchas mujeres, también informa una política de trabajo flexible en Yola Mezcal. La cofundadora Yola Jiménez prioriza la contratación y el avance de las mujeres, con salarios por encima del promedio local. Ella enfatiza que el empoderamiento financiero no solo mejora drásticamente sus vidas, sino que también beneficia a todos.

“Cuando las mujeres tienen acceso a tomar sus propias decisiones, los niños son más saludables y se crea un sistema mucho más estable para una comunidad”, dice. Para ella es importante que la mayor parte del dinero que gana con Yola se quede en el estado natal del mezcal, en Oaxaca.

Una nueva instalación que está en construcción funcionará casi como una cooperativa para sus trabajadoras, con cuidado de niños, una cocina y oportunidades para decidir cómo se administra. Un proyecto como este es costoso, dice Jiménez, pero confía en que el palenque, diseñado por una arquitecta, pueda generar cambios cuando se inaugure el próximo año.

Casa Del Sol se esfuerza por cumplir con su marca, que destaca a Mayahuel, la diosa nahua del agave. Es un guiño a las culturas originarias en las áreas que rodean Los Altos de Jalisco, donde se encuentra la compañía.

“Estamos tratando de honrar y dignificar el papel de las mujeres en la industria”, dice Alejandra Pelayo, cofundadora y vicepresidenta de operaciones de Casa Del Sol en México, quien anteriormente trabajó tanto en Pernod Ricard SA como en el Consejo Regulador del Tequila. “Hace veinte años, solíamos ver anuncios con mujeres con ropa escotada y una botella de tequila. Nuestra importancia no ha sido reconocida en el proceso de producción ni en la comercialización”.

Dicho de otra manera, Mariana Padilla, otra cofundadora en México: “Queremos ser claros en nuestros mensajes. Una mujer puede sentarse y pedir su shot”.

Abastecerse de mezcal como mexicano

Bajo una ley de denominación de origen, los productores en nueve estados pueden llamar a sus licores ahumados mezcal, y hay mucho para saborear. Bares como Bósforo y La Clandestina de la Ciudad de México, o Mezcaloteca en la ciudad de Oaxaca, son excelentes lugares para comenzar. Pero también hay una tradición de comprar directamente de las mezcaleras y mezcaleros que han producido la bebida durante generaciones.

Los clientes podrían acercarse casualmente a los fabricantes y decir: “Tengo una boda próximamente y quiero comprar mezcal”, dice la observadora de la industria Susan Coss. Históricamente, los restaurantes y bares también tenían su propia marca de la casa. Las ricas variaciones de sabor de estado a estado y de lote a lote son las que le dieron al mezcal su reputación artesanal en primer lugar. Desde entonces, las inversiones multinacionales y las reformas fiscales en todo México han cambiado ese modelo. El gran crecimiento anual compuesto, de 38 por ciento de 2021 a 2026, según un análisis del mercado de bebidas de IWSR, lo convertirá en una industria.

Aun así, muchos mexicanos buscan mezcal tradicional directamente de las destilerías, a menudo a precios muy atractivos, a pesar de la zona gris legal. Los vendedores a granel en tianguis (mercados al aire libre) y ferias (festivales) pueden llenar las botellas de plástico vacías de los clientes.

Los grupos de Facebook publican ventas, y circulan por WhatsApp entre los fanáticos sedientos; los menús prometen entrega gratuita dentro de las ciudades. Vendedores de Guerrero, Guanajuato y Oaxaca, entre otros, ofrecen mezcales en Instagram.

Otras marcas de bebidas de agave de mujeres que debes conocer

Hortensia Hernández Martínez, centro, y dos de sus tres hijas, Lidia y Nallay. (Alicia Vera)

Casa de los Dragones

La maestra tequilera Bertha González Nieves hace cuatro tequilas de lujo, cada uno con distintos procesos de envejecimiento, y todos están pensados en ser bebidos. El reposado (1) descansa durante al menos dos meses en barricas de mizunara japonesas recién carbonizadas, superponiendo un susurro de incienso y sándalo sobre una base de caramelo de mantequilla agradablemente picante, dulce, casi cítrica. 170 Dls.

Real Minero

La marca Real Minero de Graciela Ángeles Carreño, con una historia que se remonta al siglo 19, está etiquetada como “licor de agave” después de que los dolores de cabeza burocráticos llevaron al pionero oaxaqueño a abandonar la certificación oficial de mezcal. Nada dentro de las botellas ha cambiado. No menos importante son las suaves notas de cacao y plátano de su espadín (2), fermentado en ollas de barro tradicionales en lugar de barricas. 120 Dls.

Yola Mezcal

La cofundadora Yola Jiménez, quien nació y creció en la Ciudad de México, aprendió sobre la destilación de su abuelo. Con un equipo que incluye a la cantante Lykke Li y la maestra mezcalera Guadalupe Bautista, la marca prioriza la contratación de mujeres, y pagarles de manera justa, para hacer un licor ahumado accesible (3) basado en una receta familiar, moliendo el espadín orgánico y las piñas madre cuixe con un molino de piedra tahona. 49 Dls.

Doña Vega

La ex ejecutiva de relaciones públicas Sonya Vega aprovechó su herencia mexicana y se conectó con una mezcalera de quinta generación para producir dos expresiones de Santiago Matatlán, la “capital mundial” del mezcal en las afueras de la ciudad de Oaxaca. El acabado picante del espadín lo hace muy adecuado para cócteles picantes, pero es el tobalá alimonado, coriáceo y ligero sobre humo (4) el verdadero sorbo. 130 Dls.

El Gritón

Envasada en vidrio verde tomado de botellas recicladas de Coca-Cola, La Gritona es solo una de las marcas estelares producidas por la copropietaria Melly Barajas Cárdenas y su equipo de mujeres principalmente. El precio lo convierte en un buen reposado para todo uso (5) para mantener en su carrito de bar para cócteles, con las notas de vainilla y pimienta que complementan el sabor vegetal natural del agave. 38 Dls.