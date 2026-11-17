Ahora no fue Lenia Batres, sino la ministra María Estela Ríos González, la protagonista del show en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al acusar a sus pares de provocar una falta de respeto a su persona, todo porque la mayoría no compartió sus criterios en torno a un amparo en revisión relacionado con la intervención judicial de comunicaciones privadas.

La mayoría compartió la decisión del asunto, en el que la ministra propuso negar el amparo a una persona contra el artículo 182, y diversas fracciones de éste, de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero no compartieron la metodología por lo que pidieron una modificación del proyecto, lo que molestó a la ministra.

¿Cómo fue el choque de María Estela Ríos con ministros de la Corte?

La ministra María Estela Ríos consideró que se le estaba obligando a poner en su proyecto cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Por ello, sugirió que, en todo caso, el proyecto se votara en contra con la finalidad de que el caso se returnara a otro ministro o ministra y este hiciera el proyecto conforme al criterio de la mayoría.

Su petición fue negada y la mayoría insistió en que se modificaran algunos párrafos del proyecto para que el caso se resolviera de una vez, lo que hizo explotar a la ministra Rìos González contra sus compañeros.

“Yo sí pido que se respete mi decisión, porque lo otro es no respetar mi manera de hacer las cosas y creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo, si no les convence (mi proyecto) está bien, pero obligar a hacerlo como ustedes quieren me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”. dijo.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz trató de interrumpirla para aclarar que nadie le estaba faltando al respecto, sino que solo se quería llegar a un acuerdo de mayoría, pero la ministra siguió.

“Si la mayoría lo decide, está bien, pero no me parece pertinente que quieran obligarme, porque se llega a la misma conclusión a la misma conclusión, con un método o con el otro, simplemente se hace de una manera distinta, entonces si pido respeto”, apuntó.

El ministro Aguilar le explicó que no era una falta de respeto, pues cada ministro y ministra tiene su criterio. Le precisió que lo que estaban buscando es que haya un criterio de mayoría, pero la ministra Ríos González lo interrumpió e insistió:

“No señor ministro, si hay una posición de que se impone la decisión de qué se haga un método interpretativo en determinado sentido, y no es la primera vez que se hace valer ese argumento, y se hace valer en contra de mis posiciones; entonces, no es que sea así, y yo lo que estoy pidiendo es un respeto, y si no me lo dan también lo acepto porque la mayoría decide”, señaló molesta.

El ministro Aguilar le insistió que no se le estaba faltando al respeto, pero la ministra Ríos González volvió a interrumpirlo. “Para mí sí, para mí sí”, señaló.

Al final, la ministra aceptó hacerle cambios a su proyecto y el asunto quedó resuelto al validar los párrafos impugnados de la citada Ley.