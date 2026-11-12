‘Los recorridos requieren una certificación’: INAH responde a influencer ‘vetado’ del Museo de Antropología

El INAH negó que hubiera un veto contra el influencer Tío Cardef.

Tras criticar la forma en la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expone la historia de pueblos originarios de México, el influencer conocido como Tío Cardef denunció que se le negó el acceso al Museo Nacional de Antropología.

El creador de contenido argumentó que hace videos sobre la cultura Tolteca y que enaltece la historia de México; sin embargo, parece que eso le acaba de costar que ya no pueda entrar al museo.

Su intención era recopilar información “sobre cómo ellos (el INAH) venden la historia colonial eurocentrista”.

Sin embargo, no se le permitió el acceso por dos personas y cuatro guardias que le prohibieron la entrada, esto debido a un “veto de palabra” del INAH, que “venía desde arriba”, según el influencer mexicano.

El motivo por el que habría ocurrido este veto fue debido a que criticó al INAH por tener una sala en el Museo de Antropología llamada “pueblos indios de hoy”, con la que justifican que los españoles llegaron a América “por accidente”, y que “pobrecitos, confundidos no sabían lo que hacían y que pensaban que llegaron a la India, y por eso nos decían ‘indios’. Siempre minimizando (los dichos racistas)”.

Tío Cardef agregó que intentaba invitar a seguidores para un recorrido en las instalaciones del museo para explicar el motivo de sus críticas a la forma en la que se cuenta la historia; sin embargo, no le permitieron el acceso.

Con ello, reclamó que el INAH no es la cultura, sino que la cultura está en las calles, y que ellos son entreguistas y no necesita ir al museo, por lo que continuará con tours de historia descolonizada.

“México es más grande que el INAH”, sentenció Tío Cardef.

INAH niega veto a Tío Cardef

El INAH respondió a las denuncias de Tío Cardef, y aseguró que el Museo Nacional de Antropología es un espacio público y no se le ha negado el acceso a ninguna persona.

Sin embargo, la institución recalcó que en visitas anteriores el creador de contenido hizo videos para promover recorridos guiados, “actividad que requiere una certificación oficial y que, al igual que las grabaciones con fines de divulgación y comerciales, está sujeta a requisitos y autorizaciones establecidas en leyes y reglamentos. Al identificarlo, personal del museo le informó de estas disposiciones”.

Finalmente, el INAH reclamó que toda forma de discriminación y reiteró su compromiso de brindas un trato justo a las personas.