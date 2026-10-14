Redes sociales, a contrarreloj: ¿Cuándo deben cumplir el decreto contra contenidos violentos?

El decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos y evitar que sean violentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto contra contenidos violentos en redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes y con el que se busca evitar ataques como el ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel.

Dicho decreto entrará en vigor en un mes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Las plataformas digitales estuvieron de acuerdo, solo pidieron de plazo un mes para adoptar las medidas necesarias”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este 14 de octubre.

La mandataria advirtió que su Gobierno podría impulsar una ley para sancionar a las plataformas digitales que incumplan las medidas de protección a menores, después de concederles este mes para adaptar sus servicios.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó y explicó que la aplicación será supervisada por la Agencia de Transformación Digital.

¿Qué incluye el decreto contra la violencia en redes sociales?

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que el decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos por edades y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas para niños y adolescentes.

Las disposiciones también contemplan la retirada inmediata de cuentas o contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.

Además, las empresas deberán incorporar herramientas de supervisión parental y mecanismos para que los usuarios denuncien contenidos que puedan poner en riesgo a los menores.

Alcalde precisó que las nuevas obligaciones alcanzan a los servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios.

¿Cuáles son las plataformas digitales que aceptaron el decreto contra contenido violento?

Entre las compañías que participaron en las reuniones con el Gobierno mexicano mencionó a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, cuyos representantes manifestaron su disposición para aplicar las medidas.

El decreto también establece que las plataformas deberán contar con puntos de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar información relevante para las investigaciones y alertar sobre contenidos que representen riesgos contra la vida.

Alcalde subrayó que el decreto será obligatorio, aunque no contempla sanciones, y explicó que la Consejería Jurídica mantendrá abierto un espacio para analizar posibles propuestas de regulación adicional.

La medida se fundamenta en la legislación mexicana sobre los derechos de niños y adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar un acceso seguro a internet y prevenir distintas formas de violencia digital.

*Con información de EFE