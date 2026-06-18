Reafirman libertad para Israel Vallarta: Tribunal le da segunda sentencia absolutoria

Israel Vallarta queda en libertad, debido a que el primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, Estado de México, le dictó una segunda sentencia absolutoria este jueves 18 de junio.

Tras más de 20 años en prisión sin sentencia y de haber sido liberado el 1 de agosto del año pasado, la sentencia reafirma su libertad, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) apelara su absolución del año pasado.

La resolución del tribunal colegiado a la causa penal de Israel Vallarta, con expediente 227/2025, fue lograda por unanimidad de votos, con lo que se agotan los recursos de la Fiscalía contra el hombre presuntamente relacionado con el grupo criminal de ‘Los Zodiacos’, junto con Florence Cassez, ligados con una supuesta red de secuestros y detenidos en 2005.

Israel Vallarta, de detenido a activista contra la fabricación de culpables

Tras quedar libre, Israel Vallarta ha denunciado que el Estado aún fabrica culpables, una práctica que él denunció haber sufrido.

El 17 de noviembre del año pasado visitó en Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, una mujer que pasó 25 años encarcelada y quien denunció irregularidades judiciales y tortura. En aquella aparición explicó la necesidad de visibilizar procesos injustos, además de exigir que se revisen expedientes de personas privadas de su libertad.

Durante los 20 años que estuvo en prisión, Israel Vallarta denunció que fue víctima de tortura, algo por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trabajó en su liberación.

“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo”, explicó Claudia Sheinbaum el año pasado, y señaló a Genaro García Luna por fabricar dicho montaje.

Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que Israel Vallarta supuestamente fue obligado a incriminarse por los delitos de los que se les señalaba como supuesto líder de ‘Los Zodiaco’.

Con información de Quadratín.