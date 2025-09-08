¿Qué dicen los supuestos audios de Israel Vallarta que dio a conocer una víctima de secuestro?

Israel Vallarta ha negado las acusaciones de haber participado en algún secuestro y dijo que incluso fue liberado por falta de pruebas.

Tras la salida de Israel Vallarta de la cárcel luego de casi 20 años preso por secuestro, él afirma que no participó en ningún plagio y que salió libre porque no hubo pruebas en su contra.

Sin embargo, también salieron a la luz testimonios de una persona quien presuntamente fue privada de la libertad por Vallarta.

Fue Ezequiel Elizalde, víctima de Los Zodiacos, quien en 2005 fue secuestrado tras haber sido subido por unos hombres a una camioneta gris.

Luego de 20 años, Enrique Elizalde dio a conocer en el programa de Ciro Gómez Leyva las grabaciones de las llamadas telefónicas que supuestamente le hizo Israel Vallarta para pedirle rescate por su hijo.

¿Qué dicen las supuestas llamadas de secuestro que hizo Israel Vallarta?

Son al menos cuatro audios de distintas llamadas, los que hizo públicos Enrique Elizalde. En el primero se da a conocer la llamada con otro de sus hijos, quien le dijo que llamó a la policía porque unos hombres secuestraron a Enrique.

En la segunda llamada, al inicio se escucha la voz de Enrique, quien decía: “Papá, me tienen secuestrado”. Después, supuestamente tomó la llamada Israel Vallarta, quien se hace llamar Zacarías y dice que a partir de ese momento se comunicará con el padre del joven bajo ese seudónimo.

“Cámara Enrique, esto no es un juego. A partir de ahorita me llamo Zacarías para ti. Ya te diste cuenta que esto no es un juego, tengo a tu chavo conmigo. Quiero decirte una cosa Enrique no tengo nada personal contra ti ni contra tu chavo, nada más vengo por un billete. Aguas, aguas con los paros que vayas a pedir para tu hijo”

“Si tú vas de puto con la policía o con tus cuates federales va a valer verga, ¿me estás entendiendo? Que voy a matar a tu hijo si no me pagas, wey. Espérate a que te vuelva a marcar, ¿ya entendiste?”, dijo el secuestrador en la primera llamada.

Otra de las conversaciones es para fijar el precio de la liberación de Ezequiel debido a que al inicio se había pedido una suma de 20 millones de pesos y después se redujo a 10 millones.

“¿Qué quieres perder, la vida de tu hijo o un puto puñado de billetes? Te lo voy a poner así de otra forma, espero que lo entiendas. Le voy a partir la madre a tu chavo y lo respeto, porque te lo iba a cortar en cachitos, eh. Te lo digo desde ahorita y tú te vas a quedar sin chavo”, agregó el secuestrador.

Enrique Elizalde añadió que sí hizo dos pagos para la liberación de su hijo Ezequiel, aunque no mencionó si fue directamente a Israel Vallarta.

¿Por qué los supuestos audios de Israel Vallarta salieron a la luz 20 años después?

Al ser cuestionado sobre por qué dio a conocer a la luz estos audios tras 20 años, Enrique Elizalde admitió que antes tenía miedo y mucho dolor al recordar lo ocurrido con su hijo.

“Hace poco comenzó el ruido nuevamente, entonces está quedando en evidencia mi hijo Ezequiel como secuestrado y yo como su padre. Consideré que era necesario darlos a conocer”, dijo.

Sin embargo, Enrique Elizalde admitió que deberá ser una autoridad quien realice el análisis para comprobar que uno de los secuestradores de su hijo fue Israel Vallarta.

“No soy Dios ni alguna autoridad. Las grabaciones nunca se presentaron ante las autoridades”, agregó Elizalde, quien recordó que el fiscal Alejandro Gertz anunció que sería impugnada la liberación de Vallarta.