Víctima de ‘Los Zodiacos’ insiste en la culpabilidad de Israel Vallarta: ‘Tiene las manos manchadas’

Una víctima de la banda 'Los Zodiacos' pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir a un mes de la liberación de Israel Vallarta. (Cuartoscuro )

Una de las supuestas víctimas de la banda de secuestradores ‘Los Zodiacos’ reapareció luego de la liberación de que Israel Vallarta, presunto líder de la organización. Envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su intervención y que se haga justicia.

Ezequiel Elizalde, una de las personas que habría sido secuestrada por la banda ‘Los Zodiacos’, aseguró que siempre mantuvo firmes sus declaraciones, las cuales vinculan a Israel Vallarta con su secuestro.

En el escrito que dio a conocer Ciro Gómez Leyva en su programa radiofónico, se lee que los errores cometidos por las autoridades “no deben utilizarse en contra de las víctimas”, luego de que se confirmara que Carlos Loret de Mola y una cadena televisiva nacional participaron en la difusión del montaje de la detención de Vallarta y Florence Cassez.

“Siento una impotencia, coraje. No te lo voy a negar, coraje, que ahorita Israel Vallarta salga y que muchos medios de comunicación le estén dando primicia, le están dando la credibilidad a un delincuente. Cada vez que saludan a esa persona, están saludando a un delincuente, a un secuestrador”, dijo en entrevista con el periodista.

Sostuvo que las veces que declaró contra Israel Vallarta no cambió sus dichos, aunque los amplió conforme recordó lo que vivió durante los 65 días que estuvo secuestrado.

¿Por qué salió libre Israel Vallarta pese al caso de secuestro en su contra?

Tras casi 20 años de prisión, el 1 de agosto, Vallarta fue absuelto de los cargos que nunca fueron probados. Detenido junto con la francesa Florence Cassez el 8 de diciembre de 2005, se convirtió en un símbolo de la corrupción policial en México. La detención, llevada a cabo por la Agencia Federal de Investigación, fue un montaje televisivo transmitido en vivo.

Ambos fueron acusados de secuestro y delincuencia organizada, y presentados como líderes de la banda ‘Los Zodiaco’. A pesar de las pruebas de tortura y un juicio con múltiples irregularidades, Vallarta fue condenado a prisión.

La jueza Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó la sentencia absolutoria al determinar que la Fiscalía General de la República no logró probar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos que se le imputaron.

En entrevista, luego de su liberación, Vallarta afirmó que algunas de las personas que dijeron ser sus víctimas se contradijeron u ofrecieron datos distintos en cada declaración. Aseguró que todo el caso fue creado por las autoridades, incluidas que existiera una banda llamada ‘Los Zodiacos’.

Al respecto, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, adelantó que apelarían la decisión; sin embargo, hasta el momento se desconoce si la FGR avanza en dicho proceso.