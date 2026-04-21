De Carlos Slim Domit hasta el director de Ternium: ¿Qué empresarios se reunieron con el enviado de Trump?

Slim, Servitje, entre otros: ¿Quiénes son los gigantes mexicanos que se sientan con el enviado de Trump?. (Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La reciente visita a México de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, aparentemente tuvo un impacto positivo en el sector privado.

Como parte de los preparativos para la próxima revisión del T-MEC, el funcionario estadounidense no solo dialogó con la presidenta Claudia Sheinbaum; Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y otros miembros del gabinete, sino también dedicó tiempo a escuchar a los dueños y directivos de las empresas más grandes e importantes que operan en México.

Uno de los encuentros más destacados fue la reunión que Greer sostuvo con los líderes de compañías mexicanas con fuerte presencia internacional.

¿Quiénes fueron los ‘pesos pesados’ mexicanos con los que se reunió Greer?

De acuerdo con Jeanette Leyva Reus, columnista de El Financiero, en una de las reuniones entre Greer y empresarios mexicanos estuvo Carlos Slim Domit, de Grupo Carso y América Móvil; Carlos Hank González, vicepresidente de Gruma; Daniel Servitje, representante de la fuerza de Bimbo Bakery en Estados Unidos y Antonio del Valle.

Durante la charla, los empresarios habrían defendido la importancia de mantener vivo el T-MEC, y recordaron al enviado estadounidense las fuertes inversiones que han realizado en su país y la gran cantidad de empleados que sus empresas generan en el país vecino.

Greer también sostuvo encuentros largos con los sectores que actualmente se ven más presionados por los aranceles que Donald Trump impuso desde su regreso a la Casa Blanca.

Máximo Vedoya , de Ternium.

, de Ternium. Raúl Gutiérrez Muguerza, de Grupo DeAcero.

Guillermo Vogel, de Tenaris.

Víctor Martínez-Cairo, de ArcelorMittal.

En cuanto al sector automotriz, la reunión contó con los líderes de la principales armadoras que tienen operaciones en México: Francisco Garza (General Motors México), Rodrigo Centeno (Nissan), Klaus von Moltke (BMW México), Derrick Halvorse (Mercedes-Benz México) y Daniel González (Stellantis).

Jeanette Leyva Reus asegura que todos ellos explicaron a Greer cómo los aranceles no solo dañan a un país, sino que terminan afectando fuertemente a los propios compradores y a las cadenas productivas dentro de Estados Unidos.

¿Cuál fue el eje de las reuniones con el representante comercial de EU en México?

Un tema central en todas las pláticas fue la necesidad de fortalecer la región de Norteamérica para depender menos de las importaciones asiáticas.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló parte de la estrategia del gobierno, pues buscan que no haya tarifas.

“Nosotros ya dijimos que queremos, que no haya aranceles, que tengamos que el tratado salga adelante, es la postura nuestra, vamos a escuchar lo que nos va a decir él”, declaró.

Por parte del sector privado, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró que Estados Unidos ya está comprendiendo que sus impuestos al acero y aluminio están teniendo un efecto contrario al deseado.

Tras las reuniones, los equipos de ambos países comenzarán a trabajar en negociaciones técnicas a partir de la semana 25 de mayo. La meta es llegar preparados al 1 de julio, fecha programada para la revisión conjunta del T-MEC.