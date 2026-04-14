¿Qué sabemos del presunto espionaje en sexenio de AMLO a Raymundo Ramos, activista ‘en la mira’ de EU?

Raymundo Ramos fue uno de los activistas quien denunció espionaje en su contra durante el sexenio de AMLO.

Raymundo Ramos es un activista quien denunció ser víctima de espionaje con Pegasus por el Ejército durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como sospechoso de tener presuntos vínculos con el Cártel del Noreste en Tamaulipas.

Dicho cártel es uno de los grupos del narcotráfico que Donald Trump calificó como organización terrorista junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos, entre otros.

En tanto, Raymundo Ramos ha hecho labores de activismo y continúa como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

¿Qué dijo AMLO sobre Raymundo Ramos?

Durante el sexenio de AMLO, Raymundo Ramos denunció espionaje en su contra a través del software Pegasus. Sin embargo, el exmandatario lo negó.

“Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. El caso que está mencionando de este defensor de Derechos Humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”, dijo el expresidente López Obrador en su ‘mañanera’ del 10 de marzo de 2023.

En dicha conferencia, una periodista aseguró que las comunicaciones de Ramos habían sido intervenidas por medio de sus chats y llamadas telefónicas.

“Lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus, eso está confirmado”, agregó la reportera.

A mediados de 2023, tanto Ramos como varios medios de comunicación de México y el diario The New York Times revelaron que el Ejército mexicano —bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— usó el software Pegasus para espiar a Ramos y a reporteros locales que investigaban denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

¿Por qué EU congeló las propiedades y activos de Raymundo Ramos?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro acusó a Ramos de “liderar” una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, “haciéndose pasar por un activista de derechos humanos”, en beneficio del Cartel del Noreste, cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.

El Gobierno de EU, sin embargo, no presentó una acusación formal contra Ramos ni publicó documentos que sustenten estas denuncias.

Las autoridades estadounidenses prohibieron a sus ciudadanos hacer negocios con Raymundo Ramos y acusó que son “falsas” las denuncias que Ramos presentÓ contra el Ejército Mexicano y lo acusó de pagar a personas “para que asistan a protestas” con el fin de “proteger la reputación (...), mejorar la percepción pública del cartel y desacreditar” a las autoridades.

*Con información de EFE