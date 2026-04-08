¿Quién es Ricardo Belmont, el candidato presidencial de Perú que replica el ‘abrazos y no balazos’ de AMLO?

Ricardo Pablo Belmont fue candidato presidencial de Perú en las elecciones de 1995, donde perdió en primera vuelta ante el entonces mandatario Alberto Fujimori, quien buscaba la reelección. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

Aunque Perú declaró persona non grata a Andrés Manuel López Obrador, su discurso político es retomado por Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, candidato presidencial peruano, quien durante su cierre de campaña replicó la consigna del exmandatario mexicano y sostuvo que combatirá el crimen organizado con ‘abrazos y no balazos’.

“Un hombre con las mismas condiciones muere en su ley. No se ve. No amenaza. Nosotros queremos abrazos y no balazos. Es como terminamos con la inseguridad del pueblo”, expresó el aspirante presidencial durante su discurso de cierre de campaña del pasado 7 de abril en la Plaza San Martín, en Lima.

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli relacionó la inseguridad con la salida de peruanos al extranjero y afirmó que millones de ciudadanos abandonaron el país sin planes de regresar. De acuerdo con el candidato, este fenómeno evidencia cómo la crisis interna de seguridad afecta a las familias y debilita la estabilidad social.

En el mismo acto, el exalcalde de Lima señaló que la contienda representa para él un momento decisivo y describió la elección de los próximos días como su última batalla política.

Las elecciones generales en Perú se celebran el domingo 12 de abril en primera vuelta. Si ningún candidato supera el cincuenta por ciento de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes para elegir al sucesor del presidente interino José María Balcázar.

En esta contienda participan 35 candidatos presidenciales. Entre los principales nombres figuran:

Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga

César Acuña

Carlos Álvarez

Yonhy Lescano

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

¿Cómo ha sido la carrera política de Ricardo Belmont?

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli es un empresario, periodista, conductor de radio y televisión y político peruano. Cursó estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Lima.

Antes de consolidar su carrera política, desarrolló una amplia trayectoria en los medios de comunicación como conductor de radio y televisión. Fue fundador de RBC Televisión y de la Red Bicolor de Comunicaciones, espacios donde construyó su presencia pública durante décadas.

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli inició su trayectoria política a finales de la década de 1980 con el Movimiento Cívico OBRAS, agrupación con la que consolidó su presencia en Lima. En 1990 asumió la Alcaldía Metropolitana de Lima y permaneció en el cargo hasta 1995, periodo en el que se posicionó como una figura independiente frente a los partidos tradicionales.

En 1995 participó en las elecciones generales como candidato presidencial de Perú. En esa contienda compitió contra Alberto Fujimori, quien buscaba la reelección.

Aquel proceso se definió en primera vuelta con el triunfo de Alberto Fujimori, quien obtuvo el 64.4 por ciento de los votos, mientras que Ricardo Belmont apenas superó el 2 por ciento de los sufragios.

En 2009 asumió un escaño en el Congreso como accesitario por Lima y ejerció el cargo hasta 2011, periodo en el que mantuvo actividad política mientras continuó al frente de proyectos vinculados a la comunicación y a su organización política.

Para el proceso electoral de 2026, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli encabeza la candidatura del Partido Cívico OBRAS. Esta postulación representa su segundo intento por alcanzar la presidencia, ahora con 80 años.

¿Qué dijo Ricardo Belmont a AMLO en 2019?

Una curiosidad sobre Ricardo Pablo Belmont Cassinelli es que visitó México en mayo de 2019 para acudir a la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

En su intervención, el exalcalde de Lima expresó su admiración por la trayectoria política de López Obrador, a quien reconoció como una figura clave en el proceso de transformación política en México.

“Enfrentarse al neoliberalismo como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué manera está hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven”, expresó.

También sostuvo que el mandatario mexicano representaba una referencia para la región y señaló que, a su juicio, Andrés Manuel López Obrador tenía la posibilidad de consolidarse como un líder latinoamericano y convertirse en una figura de esperanza política para el continente.

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli relató su experiencia política en Perú y señaló que, durante sus campañas y su paso por la administración pública, enfrentó resistencias mediáticas que influyeron en la percepción de su proyecto político y limitaron su alcance electoral.

“A mí me liquidó la prensa… mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro”, dijo ante el mandatario mexicano.

De cara a las elecciones del 12 de abril, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli vuelve a la competencia presidencial en Perú con un discurso que retoma planteamientos de López Obrador, en el que cuestiona al sistema tradicional y plantea una estrategia distinta para enfrentar al crimen organizado.