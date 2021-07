Caso Pegasus: AMLO descarta denunciar espionaje contra su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no levantará denuncias en contra de los responsables de incluir a su esposa, hijos y personas de su círculo cercano como posibles blancos de espionaje del spyware de Pegasus, de la firma israelí NSO Group.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes. Si me pongo a presentar denuncias no termino”, dijo en la ‘mañanera’.

.@lopezobrador_ señaló que ha sido víctima de espionaje desde que era director del Instituto Nacional Indigenista, por lo que no presentará acciones contra las filtraciones de Pegasus: “Imagínense si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino”. pic.twitter.com/UMWH8tpI4I — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 20, 2021

De acuerdo con la investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories, en los registros se incluyen los números de teléfono de su esposa, tres hijos, así como ayudantes, un médico, dos exchoferes y el gerente de su equipo de beisbol.

Sus datos aparecen en documentos de más de 50 mil números de teléfonos, 15 mil de ellos de México, que desde 2016, presuntamente han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de NSO Group.

En relación a la posible existencia de un contrato con esta empresa de Israel, el titular del Ejecutivo sostuvo que se llevará a cabo una revisión.

“No sé si pueda existir el contrato, lo voy a revisar y hoy vamos a informar. De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie, habría que ver quién lo tiene. Se hace la investigación, si hay contrato; (sin embargo) no creo que exista”, remarcó.

El mandatario recordó la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ya que, señaló, la inteligencia artificial debe utilizarse para combatir el crimen, no para el espionaje.

Además, López Obrador enfatizó su compromiso de no espiar durante su sexenio.