Plantea Luisa María Alcalde nuevo método para elegir a pluris

Luisa María Alcalde aseguró que con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo “hay ya cierta ruta que creemos que puede ir dando luz hacia la discusión de la reforma electoral”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum “no pone en riesgo la democracia, pone en riesgo los privilegios de quienes nunca ganaron un voto”.

En este sentido, adelantó que no habrá más legisladores plurinominales sin mérito y que se planteará un nuevo método para su elección.

“Se van a repensar nuevos mecanismos de representación proporcional, así como de fortalecimiento de la participación popular”.

Acusó que la sola propuesta de una reforma, a los críticos y adversarios de Morena y de Sheinbaum “les incomoda”, “les incomoda a los plurinominales sin mérito”.

Alcalde Luján sostuvo, mediante sus cuentas de redes sociales, que “la presidenta Claudia Sheinbaum es una demócrata probada y no habrá retrocesos electorales. En México, la democracia se fortalece”.

Por ello, adelantó que “estamos trabajando en el diseño de nuevas formas y mecanismos de elegir a la representación proporcional”.

Incluso, comentó que “ya hay un acuerdo con el PVEM y el PT de abrir la discusión para fortalecer la democracia y avanzar hacia una representación más plural, participativa y cercana a la ciudadanía”.

Existe el consenso –dijo también en un mensaje privado a los diputados federales de Morena– de “revisar los mecanismos de representación proporcional; el hecho de que las diputaciones plurinominales sean definidas exclusivamente por las cúpulas de los partidos no fortalece la vida democrática”.

Comentó que “se planteó la importancia de explorar esquemas que garanticen una representación proporcional más democrática y menos dependiente de decisiones unilaterales de las dirigencias partidistas, con el propósito de fortalecer la vida democrática del país”.

Aprobación de la reforma electoral ‘no será una decisión unilateral’: Alcalde Luján

Aunque no ofreció más detalles de esos mecanismos y formas de elección plurinominal, recalcó que “las bancadas de Morena y los aliados se preparan para recibir en los próximos días la iniciativa emanada de las consultas realizadas por la Comisión Presidencial para una Reforma Electoral”.

La dirigente nacional de Morena criticó que “todavía la oposición no conoce la iniciativa de la presidenta y ya la están llamando ‘ley Maduro’“.

No obstante, sí aseguró que con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo “hay ya cierta ruta que creemos que puede ir dando luz hacia la discusión de la reforma electoral”.

“Por lo pronto, yo creo que nadie estará en desacuerdo en que los plurinominales sean electos; elegidos exclusivamente por las cúpulas de los partidos a contentillo no es algo que fortalezca a la democracia y que podemos realmente pensar en otros, no sé cuáles, pero hay varios ejemplos de diferentes esquemas para poder tener una representación proporcional”.

Aclaró que “no será más una decisión unilateral de las dirigencias de los partidos; estamos en el diseño de estos mecanismos, que se fortalezcan, con la participación ciudadana, de revocación de mandato o de consulta popular. Se trata de fortalecer estas figuras hacia el presente y el futuro”.

“Hay mucho todavía que se puede plantear y claro que, como se ha venido diciendo, lograr esos consensos que nos ayuden a tener una buena reforma”, expuso.