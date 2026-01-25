La CFE mantiene el monitoreo continuo de la tormenta invernal ‘Fern’

A las 11:00 horas de hoy, domingo 25 de enero, durante la sesión del Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, encabezado por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, y su equipo de trabajo, se revisaron las condiciones ambientales relevantes y el comportamiento de variables estratégicas para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) – entre ellas, los precios del gas natural, el estatus de su transporte y almacenamiento, disponibilidad de combustibles alternos (combustóleo y diésel), así como el estado operativo del SIN –.

Se informó que la demanda actual de energía eléctrica es de 30,758 MW, con un margen de reserva operativa de 60.08 por ciento.

Equivale a 18,479 MW de capacidad disponible para responder a posibles incrementos en la demanda o contingencias en distintas regiones del país.

La CFE reitera su compromiso y colaboración con la ciudadanía, y se encuentra trabajando de manera permanente en el suministro eficiente y continuo de energía eléctrica para la población.

Como lo instruyó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con la Secretaría de Energía, la CFE seguirá informando a la población.