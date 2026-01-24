La CFE monitorea de manera continua la tormenta invernal ‘Fern’

CFE informa que el servicio eléctrico ya se encuentra normal en todo México tras cortes en Chihuahua y Durango. (Foto: Cuartoscuro)

Se mantiene en sesión permanente el Grupo Directivo para la Atención de Emergencias encabezado por la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, en cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta de la República y la Secretaria de Energía, a quienes se informa con regularidad.

A las 19:30 horas del día de hoy, sábado 24 de enero de 2026, el servicio eléctrico se presta con total normalidad en todo el país. En Chihuahua, en los municipios de Balleza y Guadalupe y Calvo; así como Guanaceví y Tamazula en el estado de Durango, se presentaron cortes en el servicio de energía eléctrica provocados por el fenómeno meteorológico; en este momento se ha restablecido totalmente el servicio.

A su vez, se informa que la Minera San Julián ya cuenta con suministro eléctrico. La interrupción registrada se originó por la caída de un árbol, situación que fue atendida para restablecer el servicio.

La Comisión Federal de Electricidad reitera su compromiso con la ciudadanía, y se encuentra trabajando de manera permanente en el suministro eficiente y continuo de energía eléctrica para la población.

En seguimiento a las instrucciones de la Presidenta de la República, y en coordinación con la Secretaría de Energía, la CFE seguirá informando a la población.

Si se presentaran hechos relevantes, se emitirán los boletines respectivos con información precisa.