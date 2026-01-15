CURP biométrica en 2026: ¿Cuáles son las partes del cuerpo que se registran?

El trámite de la CURP Biométrica es gratuito y solo es necesario presentar algunos documentos para el registro.

¿Vas a sacar la CURP Biométrica en 2026? Antes de realizar este trámite toma en cuenta que registrarán algunas partes de tu cuerpo como parte de los datos biométricos.

El trámite se realizará en distintos registros civiles que serán habilitados para realizar el proceso.

Con la CURP Biométrica se busca tener un registro personalizado debido a los rasgos físicos únicos que tienen los ciudadanos. Por eso, durante el proceso se escanea lo siguiente:

El iris de ambos ojos.

Las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos.

Fotografía de alta resolución de tu rostro.

Además, también quedará registrada tu firma que deberá ser igual a la que aparece en tu identificación oficial, ya sea credencial de elector o pasaporte mexicano.

¿Dónde y cómo tramitar la CURP Biométrica en 2026?

El trámite es opcional, pero si quieres realizarlo, estos son los 8 módulos que abrieron en CDMX para el registro de la CURP Biométrica:

Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Calle Canario S/N, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón. Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa. Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Avenida Constitución esquina Andador Sonora, alcaldía Milpa Alta. Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel, alcaldía Tláhuac. Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Es necesario considerar que dichas oficinas tienen horario solo de lunes a viernes y con dos turnos: matutino y vespertino.

Como parte del trámite, también será necesario presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

CURP.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

El trámite es gratuito por lo que no será necesario realizar ningún pago de derechos. Esto es importante saberlo para evitar posibles casos de fraude o estafa.

Tras haber terminado el registro de tus datos biométricos te llegará al correo electrónico que registraste el comprobante de la solicitud de inscripción al Registro.

¿Para qué trámites será necesario presentar la CURP Biométrica?

A pesar de que no es un trámite obligatorio se prevé que a partir de febrero la CURP Biométrica se solicite para realizar trámites tanto públicos como privados.

Entre ellos están los siguientes lugares y servicios donde te solicitarán dicho documento:

Acceso a servicios de salud.

Programas sociales y pensiones.

y pensiones. Transacciones financieras y bancarias.

Educación: Inscripciones escolares.

En dichos lugares se aceptará la CURP biométrica como documento de identificación oficial para verificar la identidad en las instituciones de las áreas mencionadas.