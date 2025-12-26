(VIDEOS) ¿Viene del Polo Norte? Así fue el paso del Tren Navideño de Canadian Pacific por México

El silbato de un tren iluminado y decorado como si saliera directamente del Polo Norte volvió a escucharse en territorio mexicano. Se trata del Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), que en su edición 2025 volvió a cruzar fronteras con música y espíritu festivo.

CPKC anunció que su Tren Festivo 2025 logró recaudar más de 2 millones de dólares y recolectar más de 175 mil libras de alimentos, equivalentes a cerca de 80 mil kilogramos, destinados a bancos de alimentos locales en comunidades de Canadá, Estados Unidos y México.

El recorrido anual del tren se ha convertido en una tradición que une a familias, vecinos y voluntarios alrededor de una misma causa: ayudar a quienes más lo necesitan durante la temporada decembrina. A lo largo de su trayecto, el convoy se transforma en un espectáculo rodante que atrae a miles de personas.

“Año tras año, el Tren Navideño del CPKC demuestra que la generosidad y el espíritu comunitario no tienen límites”, afirmó Keith Creel, presidente y director ejecutivo de la compañía. El directivo agradeció a quienes acudieron a ver el tren, realizaron donaciones y contribuyeron a que las fiestas se vivieran con un propósito solidario.

Tren Navideño de Canadian Pacific recorre México en 2025

Desde su primera edición en 1999, el Tren Festivo de CPKC ha recaudado más de 28.3 millones de dólares y ha recolectado más de 5.6 millones de libras de alimentos para bancos de comida en Canadá y Estados Unidos, consolidándose como una de las iniciativas filantrópicas ferroviarias más importantes de América del Norte.

En 2025, el Holiday Train también destacó por su componente cultural, al albergar 194 espectáculos de música en vivo en seis provincias canadienses y 13 estados de la Unión Americana, con la participación de artistas reconocidos como Barenaked Ladies, Tyler Shaw y American Authors.

El espíritu navideño no se quedó al norte del continente. Como parte de una tradición que comenzó en 2010, CPKC volvió a operar su Tren Navideño en México, llevando un convoy deslumbrantemente decorado a diversas comunidades del país.

En estos días, el tren que conecta Canadá, Estados Unidos y México ha sido visto pasando por Acámbaro, Guanajuato, donde familias completas y habitantes de municipios cercanos se reúnen a un costado de las vías para observar su paso y capturar el momento.