Polo Norte en la mesa: El café de CDMX con copos encantados y nieve de coco

El menú invernal de Petit Gateau incluye esferas azucaradas y gatos de chocolate. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Has soñado con probar un copo de nieve? La última vez que nevó en la Ciudad de México fue el 11 de enero de 1967; también estamos lejos de tiempos más antiguos en los que los helados se hacían con hielo del volcán Popocatépetl. Sin embargo, en el Centro Histórico existe un pequeño café capaz de llevarte, cucharada a cucharada, a un Polo Norte azucarado.

En Petit Gateau Café, un muñeco invernal de malvavisco se oculta en un copo azucarado y se construyen iglús de mousse de yogur griego con nieve de coco; en otra mesa, un gatito de chocolate amargo y jengibre juguetea con un sombrero de Santa Claus.

Este lugar, del chef Abimael Arizmendi, es famoso por su café con lluvia de algodón de azúcar y sus postres de temporada, ¿qué puedes probar este invierno?

Los postres de Petit Gateau siempre son de temporada. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Los postres navideños de Petit Gateau Café

El equipo de Abimael Arizmendi siempre crea algo nuevo en su menú. Esta es la primera carta de invierno desarrollada por la chef Pamela, quien lleva seis años trabajando en Petit Gateau.

El proceso de creación le tomó alrededor de dos semanas, explica en entrevista. Durante ese tiempo ella trabajó en definir combinaciones de sabor, texturas, diseño y montaje.

“Me gusta mucho la Navidad (...) Me costó un poco de trabajo, pero al final me gustó jugar con los sabores. Con el tiempo que llevo aquí con el chef Abimael he aprendido”, explicó.

Copo Encantado es uno de los principales atractivos de Petit Gateau. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Así nacieron las cinco propuestas de un mini universo de criaturas navideñas:

Nogmo ($185): mousse de queso de cabra sobre una base de galleta crujiente de nuez y especias. Tiene sorbete de frutos rojos, pimienta rosa y confitura de mandarina.

mousse de queso de cabra sobre una base de galleta crujiente de nuez y especias. Tiene sorbete de frutos rojos, pimienta rosa y confitura de mandarina. Chat Blanc Noel ($190): gato de chocolate amargo con jengibre, servido sobre una galleta de especias y nueces.

gato de chocolate amargo con jengibre, servido sobre una galleta de especias y nueces. Copo Encantado ($195): crema con el sabor tradicional del ponche de frutas sobre una base crujiente de nuez. La magia la ponen un tierno muñeco de nieve de malvavisco, una esfera de caramelo transparente y frutos rojos frescos.

crema con el sabor tradicional del ponche de frutas sobre una base crujiente de nuez. La magia la ponen un tierno muñeco de nieve de malvavisco, una esfera de caramelo transparente y frutos rojos frescos. Iglu-Petit Hiver ($190): mousse de yogur griego y queso crema con un corazón de dulce de mandarina. Se presenta cubierto con una lluvia de coco rallado y decorado con pequeños pinos de chocolate blanco.

mousse de yogur griego y queso crema con un corazón de dulce de mandarina. Se presenta cubierto con una lluvia de coco rallado y decorado con pequeños pinos de chocolate blanco. Noel Rouge ($170): chocolate con avellanas relleno de una suave trufa de coco. Se sirve con un helado de mandarina, migas crujientes de almendra y cítricos, y detalles festivos de chocolate y malvavisco.

La referencia no es solo visual: hay sabores dulces, especiados y frutales. Algunos ingredientes se repiten en distintas preparaciones, como queso de cabra, mandarina, jengibre.

En esta temporada, dos piezas concentran la mayor demanda: Copo Encantado, donde debes romper una esfera de isomalt (un endulzante) para encontrarte con un muñeco de nieve rodeado de crema de ponche y frutos rojos; y Chat Blanc Noel, porque siempre hay gatos en la inspiración de este lugar, ahora es de chocolate y jengibre.

Nogmo es una creación de queso de cabra. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Además, Nogmo resume uno de los intereses principales de Pamela este año: trabajar el queso de cabra en un registro dulce: “Me gusta esa creación, como siempre lo probamos en salado yo quería hacerlo en dulce”.

El menú navideño estará disponible hasta mediados de enero. A partir de febrero, el restaurante comenzará la transición hacia su siguiente carta estacional, enfocado en San Valentín.

Petit Gateau suele tener gatos en sus platillos. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Cuánto cuesta comer en Petit Gateau Café?

El menú de Petit Gateau reúne entradas como la tabla invernal de quesos (calabaza de queso crema con nuez, arándanos y avellanas, aceitunas verdes, pretzel, jamón serrano, queso Nueva Zelanda e higos); variedad de platos fuertes y bebidas calientes inspiradas en sabores de esta época, como mandarina, jengibre, ponche de frutas, frutos rojos y especias, destaca el vino caliente.

El cheque promedio es de alrededor de 400 pesos para una comida completa o cerca de 300 si solo vas a probar los postres con una bebida.

Petit Gateau incluye varios platillos donde cae una nevada de azúcar en la mesa. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

En la carta hay otras opciones como pera al vino blanco perfumada, con anís estrella y canela, acompañada de queso crema salado y pistachos; o Ratatouille de vegetales rostizados con reducción de tomate.

En los platos fuertes aparecen preparaciones como la hamburguesa Petit de cerdo con especias, tocino, queso cheddar, mostaza Dijon y mermelada de chile cuaresmeño; el ramen Tokio a base de fondo tonkotsu; lasagna de espinacas y ricotta y más.

Tabla de quesos invernal en Petit Gateau. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Las entradas van de $90 a $180 pesos:

Tabla Invernal ($180): Calabaza de queso crema con nuez, arándanos y avellanas, aceitunas, pretzel, jamón serrano, queso Nueva Zelanda e higos.

Calabaza de queso crema con nuez, arándanos y avellanas, aceitunas, pretzel, jamón serrano, queso Nueva Zelanda e higos. Pera al Vino Blanco ($110): Pera especiada con anís estrella y canela, queso crema salado y pistachos.

Pera especiada con anís estrella y canela, queso crema salado y pistachos. Ratatouille ($110): Vegetales rostizados con reducción de tomate.

Vegetales rostizados con reducción de tomate. Tapas de Invierno 6 Pzas. ($100): Jamón serrano, queso crema con higo y provolone con cherry.

Jamón serrano, queso crema con higo y provolone con cherry. Ensalada de Frutos Rojos ($100): Mix de lechugas, frutos rojos, queso de cabra y ajonjolí caramelizado.

Mix de lechugas, frutos rojos, queso de cabra y ajonjolí caramelizado. Costalitos de Pollo 6 Pzas. ($90): Pasta wonton rellena de pollo agridulce.

Un iglú con nieve de coco en Petit Gateau. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Los platos fuertes los encuentras de $180 a $200:

Hamburguesa Petit ($220): Cerdo con especias, tocino, cheddar, Dijon, mermelada de chile cuaresmeño y guarnición.

Cerdo con especias, tocino, cheddar, Dijon, mermelada de chile cuaresmeño y guarnición. Tokio ($190): Ramen tonkotsu con chashu, huevo, elote, vegetales y fideo tamago wave.

Ramen tonkotsu con chashu, huevo, elote, vegetales y fideo tamago wave. Grilled Cheese ($170): Sándwich de queso a la parrilla con pomodoro y ensalada.

Sándwich de queso a la parrilla con pomodoro y ensalada. Lasagna ($190): Espinacas, zetas y ricotta con bechamel y pomodoro.

Espinacas, zetas y ricotta con bechamel y pomodoro. Florencia ($180): Rigatoni en pomodoro cremoso con salmón y parmesano.

Rigatoni en pomodoro cremoso con salmón y parmesano. Baguette de Jamón Serrano y Pera ($175): Espinaca, queso crema, nuez y miel.

Espinaca, queso crema, nuez y miel. Pechuga de Pollo Empanizada ($195): Rellena de espinaca, queso Nueva Zelanda y champiñones.

Las bebidas calientes van de $40 a $145:

Café Americano ($40)

Capuchino ($45)

Espresso ($30)

Espresso Tonic ($65)

Espresso Bombón ($50)

Mokachino ($50)

Vino Caliente ($145)

Affogato di Davide ($120)

Dulce Lluvia ($50)

Chocolat Brûlé ($85)

Lattes clásico, matcha, taro, chai, leche dorada ($60)

Otras bebidas:

Sakura ($165): Gin de frutos rojos.

Gin de frutos rojos. Disaronno Spritz ($150)

Aperol Spritz ($155)

Mezcalita de Jamaica Romero ($145)

Copa de Clericot ($100)

Botella de Vino ($500)

Granizados ($85) de ponche de manzana, jamaica romero, mango menta, frutos rojos, tinto de verano.

Petit Gateau está en Independencia 40, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX.