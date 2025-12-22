‘Tortuguismo’ legislativo: Diputados dejan casi 3 mil iniciativas pendientes

Los temas pendientes por los diputados van desde seguridad pública, distribución de medicamentos hasta impulso al empleo, entre otros. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La agenda política y legal de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impuso en la Cámara de Diputados; en solo un año rezagó casi tres mil propuestas de todos los partidos políticos en la actual legislatura.

Los diputados dejaron dos mil 942 iniciativas presentadas por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC pendientes de dictamen, se fueron de vacaciones un mes y medio y vuelven a sesiones el 1 de febrero.

Los temas de las iniciativas van desde la seguridad pública, la distribución de medicamentos y apoyos al campo o la educación, hasta el impulso al empleo, salarios y medidas en materia fiscal.

A los diputados del propio partido en el gobierno no les han permitido el dictamen de 944 iniciativas.

Al PAN, la segunda fuerza política nacional, le mantienen en sala de espera 531 de sus iniciativas, al Partido Verde, 374; al PRI, 344; al PT, 238, y a Movimiento Ciudadano, 340 pendientes en los cajones de las comisiones legislativas.

¿Cuántas iniciativas fueron recibidas en lo que va de la LXVI Legislatura?

De acuerdo con el último reporte de las estadísticas de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Dirección General de Apoyo Parlamentario, en lo que va de la LXVI Legislatura recibieron tres mil 324 iniciativas, de las cuales aprobaron apenas 165, desecharon 41 y retiraron 176.

En cambio, destaca el dato de que de septiembre de 2024 –cuando iniciaron labores los actuales diputados– al 9 de diciembre pasado, recibieron 40 iniciativas del Poder Ejecutivo y todas se aprobaron.

La espera en comisiones

El tablero estadístico indica que los legisladores del grupo parlamentario de Morena –con 253 integrantes– presentó mil 69 iniciativas, pero solo le han aprobado 38, otras 21 fueron desechadas, 66 tuvieron que ser retiradas y tiene 944 pendientes de procesar en comisiones.

La bancada del PAN –con 70 diputados– propuso 602 proyectos: le dieron luz verde a 29, le desecharon seis y tuvo que retirar otras 36, por lo que en su cuenta tiene 531 en calidad de pendientes de dictamen.

El PVEM –con sus 62 integrantes– ha presentado 420: le aprobaron 23, le desecharon una y le retiraron 22, dejando 374 en proceso aún de dictamen.

El PT –hoy la cuarta fuerza política en San Lázaro con 49 curules– por encima del PRI y MC, ha llevado a la tribuna 265 propuestas de reforma, pero admitieron solo 11, una fue desechada y 15 retiradas, por lo que en su cuenta tiene 238 en espera.

El PRI, como quinta fuerza política y reducido hoy a solo 37 diputados en su fracción legislativa, logró presentar 382 reformas, pero solo ha logrado la aprobación de ocho, seis fueron desechadas y 24 fueron retiradas, con una cuenta final de 344 pendientes de dictamen.

La bancada naranja –con 28 integrantes– presentó 367 iniciativas: le han aprobado solamente 10, cinco fueron desechadas, otras 12 han sido retiradas y tiene 340 pendientes aún en proceso legislativo.

En el olvido se encuentran también 86 de los Congresos locales y 79 de senadores. De otras 14 –que fueron presentadas en conjunto entre diversos grupos parlamentarios– aprobaron cinco y nueve continúan en espera de ser dictaminadas.