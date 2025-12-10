‘¿Es lo menos, joven?’ Adán Augusto consigue libro de AMLO a precio especial; Anaya lo lee a medias

El senador Adán Augusto López aseguró que compró los libros de AMLO con sus propios recursos.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que consiguió un precio especial del libro ‘Grandeza’, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, dijo que lo leyó a medias.

“Negocié un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero, y me salieron como en ciento y tantos pesos cada uno”, dijo en entrevista con medios de comunicación previo a iniciar la sesión de este miércoles.

El libro tiene precio de 448 pesos en las librerías más conocidas de México.

El senador de Morena insistió que desconoce el número total de entregables porque ni siquiera los ha pagado.

“Tengo todavía que sentarme con la editorial para ver cuánto es el número total. No, todavía no las hemos pagado, negociamos un precio”.

Explicó que fueron más de 100 libros, pero menos de 260, porque algunas cajas venían con 20 libros y otras con 14. Reiteró que fue una compra que pagará con dinero de su bolsillo.

“Yo tengo la previsión de que, con mis ahorros de este año, algunos regalan vinos, regalan corbatas, regalan quesos, yo prefiero regalarles libros. No es la primera vez incluso que regalamos los libros”.

¿Qué opina Ricardo Anaya del libro de AMLO?

Sobre el hecho, Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN, expresó que cada quien es libre de regalar lo que quiera, incluso un mal libro que él leyó a medias.

“Están en todo su derecho de comprar un pésimo libro, que por cierto está lleno de mentiras.

“(Lo leyó) no completo, pero sí algunos fragmentos y suficientes, leí fragmentos suficientes para darme cuenta de que no es una lectura que valga la pena. Si quieren repartir ese libro están en todo su derecho, siempre y cuando lo paguen con su dinero”, dijo en entrevista aparte.

Se le preguntó si también se lo regalaron o lo compró. “Ninguna de las dos. Lo tomé prestado”.

El líder blanquiazul se pronunció porque haya transparencia en el caso, aunque se trate de una compra personal: “Lo que tiene que hacer Morena es transparentar”.

‘Ni regalado’, PRI minimiza libro de AMLO

Manuel Añorve, coordinador parlamentario del PRI, evitó pronunciarse, al tratarse de una adquisición personal; sin embargo, también minimizó el libro, el cual “no lo quiero ni regalado”.

Afirmó que el expresidente tiene material para otra edición.

“Tiene para escribir otro libro de todo lo que generó como grandes problemas en México. Que reconociera que la política de abrazos, no balazos, fue un fracaso; que el tema de negar que el fentanilo pasaba por México”.

La senadora Carolina Viggiano, también de PRI, sí consideró necesario transparentar la compra, porque hay morenistas que han dicho que ellos lo pagaron.

“Dicen una cosa y dicen otra porque se tratan de proteger y decir cosas que puedan ayudar a su líder o a su partido, yo creo que debe transparentarse, yo creo que si a alguien le conviene la transparencia es al senador para que ya pueda ir saliendo de todas esas cosas que lo han ido cuestionando”.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, también pidió transparencia en el caso, y al igual que Adán regaló libros a su bancada.

“Yo regalé un libro a mis senadores, evidentemente no de López Obrador. Yo suelo regalar el libro que más me impacta en el año y en esta ocasión les regalé ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, de Javier Cercas”.