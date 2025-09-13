Renuncia Salvador Ramírez como coordinador de Morena en San Lázaro tras comentario sobre Charlie Kirk

Las palabras jugaron en contra de Salvador Ramírez. Luego de sus “muy desafortunados comentarios” sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador, informó que dejará su cargo como coordinador de Comunicación Social de Morena en la Cámara de Diputados.

Su posicionamiento fue criticado por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien se autonombró ‘El quitavisas’ por tomar acción contra figuras públicas que emiten opiniones controvertidas sobre ese país.

Horas después de ofrecer una disculpa a la opinión pública, Salvador ‘Chava’ Ramírez publicó en su cuenta de X que dejaría su cargo en el grupo parlamentario de Morena con el fin de no afectar con sus comentarios al movimiento.

“He tomado la determinación de presentar la renuncia a mi cargo en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Lo anterior lo hago porque no quiero afectar bajo ninguna circunstancia que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario”, escribió Ramírez.

¿Qué dijo Chava Ramírez que provocó la molestia de Christopher Landau?

Salvador Ramírez participó en una mesa de debate de una televisora nacional. Durante su intervención se refirió al homicidio de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, que recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah.

Kirk fue defensor del uso de armas de fuego en Estados Unidos, argumento que utilizó Salvador Ramírez en contra del activista asesinado.

“Si Charlie Kirk estuviera con vida, a lo mejor le gustaría escuchar lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es muy ‘anti woke’. Seguramente le gustaría. Le dieron una cucharada de su propio chocolate, le dieron una cucharada a alguien que promovía el uso de armas (…)”, dijo Salvador Ramírez, coordinador de Comunicación Social de Diputados de Morena en la Ciudad de México, en una mesa de debate televisiva.

Ante los “muy desafortunados comentarios” de Salvador Ramírez, las reacciones no se hicieron esperar, pues Christopher Landau criticó el nivel del discurso que se promovió.

“¿Este es el nivel de “discurso” que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador de Estados Unidos en México”, apuntó Landau en su cuenta de X.

Previamente, Landau se quejó porque algunos usuarios en redes sociales “glorifican la violencia” luego del ataque a Kirk y reiteró que esas personas no son “visitantes bienvenidos en nuestro país”.

¿Quién asesinó a Charlie Kirk?

Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah, fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Charlie Kirk.

Las autoridades señalaron que Robinson mantenía un profundo desdén por los puntos de vista del activista conservador y confesó a un miembro de su familia que era responsable del ataque.

Tyler Robinson se volvió “más político” en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena con su familia que Kirk visitaría Utah, afirmó el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa.