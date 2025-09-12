‘Oye, fascista. Piensa rápido’: El mensaje grabado en una bala que delató al presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah que fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Charlie Kirk, albergaba un profundo desdén por los puntos de vista del activista conservador e indicó a un miembro de su familia que era responsable del ataque, dijeron las autoridades el viernes.

El arresto marcó un avance importante en un caso que conmocionó al país y generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Tyler Robinson se había vuelto “más político” en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah, dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa.

El gobernador republicano citó como evidencia mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un coinquilino compartió con las autoridades.

Charlie Kirk, activista conservador y cercano a Trump, fue asesinado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. (AP)

El gobernador agradeció a la familia de Robinson por ayudar a entregarlo a las autoridades.

“Señoras y señores, lo tenemos”, dijo Cox poco después de que el arresto fuera anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump en el programa “Fox & Friends” de Fox News.

Casquillos grabados y un rifle oculto: las evidencias que llevaron al arresto de Robinson

Se cree que Robinson actuó solo, y la investigación está en curso, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato, delitos con armas y obstrucción. Se esperaba que fuera formalmente acusado el martes antes de una comparecencia inicial en la corte.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una búsqueda de un día y medio que apenas horas antes parecía estancada, cuando las autoridades pidieron pistas e información al público. El asesinato cometido mientras Kirk hablaba en la Universidad del Valle de Utah resonó en todo el país debido a su gran influencia en los círculos conservadores, sus estrechas conexiones con Trump y por las preguntas que planteó sobre el creciente costo de la violencia política que ha abarcado todo el espectro ideológico.

Las autoridades aún no han revelado un motivo, pero describieron evidencia que, según dijeron, podría arrojar luz sobre el asesinato.

Esto incluye grabados en casquillos de bala, incluido uno que decía: “Oye, fascista. Piensa rápido”, dijo Cox.

Imágenes del FBI mostraron a Tyler Robinson como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Además, un compañero de cuarto compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucraban a un contacto llamado Tyler y donde se hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, dijo el gobernador.

Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo y luego huir.

¿Qué se sabe de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por la policía el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus, y un miembro de la familia confirmó que conducía un Dodge Challenger gris como el que se vio en el video de vigilancia que grabó a Robinson conduciendo a la universidad el día del tiroteo, dijo Cox.

El padre de Robinson lo reconoció en las fotos publicadas por el FBI y le dijo que se entregara. Robinson se negó al principio, pero luego cambió de opinión, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato para poder informar sobre la investigación en curso. Su padre buscó ayuda de su pastor juvenil, quien también trabaja ocasionalmente con los U.S. Marshals y llamó a la agencia para que pudiera entregarse.

Mientras tanto, los investigadores continuaron indagando en el pasado de Robinson, quien fue admitido en la Universidad Estatal de Utah, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Salt Lake City, con una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación publicado en la cuenta de redes sociales de un miembro de la familia. Sin embargo, asistió solo un semestre en 2021, dijo un portavoz de la universidad.

Robinson actualmente está inscrito en un programa de aprendizaje de electricidad en el Dixie Technical College cerca de su ciudad natal, un suburbio de St. George en el sur de Utah.

Está registrado como votante no afiliado y no parece tener antecedentes penales. Su dirección aún figuraba como la casa de sus padres, a unas 3 horas y media en coche al sur del campus donde Kirk fue baleado.