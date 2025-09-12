Un familiar dio el ‘pitazo’: Así detuvieron a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

El hombre acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, fue arrestado bajo sospecha de asesinato y delitos con armas.

Robinson se encuentra detenido en la cárcel del condado de Utah sin derecho a fianza, según documentos judiciales. Fue arrestado por las fuerzas del orden después de que un familiar alertara a las autoridades de que había confesado, o al menos insinuado, su participación en el asesinato, declaró el viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

No se han presentado cargos formales contra Robinson, pero las autoridades de Utah dijeron que tienen la intención de presentarlos a principios de la próxima semana.

¿Cómo encontraron al asesino de Charlie Kirk?

Durante una conferencia de prensa el viernes, las autoridades informaron que un familiar les comentó a los investigadores que Robinson se había vuelto más político en los últimos años.

El familiar recordó una cena poco antes del tiroteo, cuando Robinson mencionó la aparición planeada de Kirk en la universidad y lo criticó por estar “lleno de odio y propagando el odio”. El mismo familiar confirmó que Robinson conducía un Challenger gris.

Los investigadores también entrevistaron al compañero de piso de Robinson, quien, según Cox, afirmó haberle hecho una broma en Discord.

Al ser presionado, el compañero abrió la aplicación y permitió a los investigadores fotografiar mensajes vinculados a un contacto llamado “Tyler”.

Los mensajes incluían referencias a recuperar un rifle de un punto de entrega, dejarlo envuelto en una toalla en un arbusto, grabar balas y usar una mira distintiva. Un mensaje indicaba que Robinson se había cambiado de ropa.

Cox dijo que los investigadores descubrieron inscripciones grabadas en los casquillos de bala encontrados junto al rifle. Una de ellas, en un casquillo sin disparar, decía: “¡Eh, fascista! ¡Atrapados!”. Cox añadió que esa inscripción demostraba la intención del pistolero. “Creo que eso habla por sí solo”, declaró el gobernador.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que Robinson tardó 33 horas desde el tiroteo hasta su detención. Patel añadió que la rápida solicitud de asistencia pública del FBI generó más de 11 mil pistas en dos días.

“Espero que lo declaren culpable, me imagino, y que le impongan la pena de muerte”, dijo Trump. “Lo que hizo. Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto. Trabajó muy duro y tan bien. Todos lo querían”.

¿Cómo fue asesinado Charlie Kirk?

Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre ante más de 3 mil personas en la Universidad del Valle de Utah en Orem, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. Fue declarado muerto en un hospital local.

El asesinato desencadenó una búsqueda que involucró a las autoridades federales, estatales y locales. Investigadores de la universidad y del FBI obtuvieron imágenes de vigilancia de un hombre que llegó al campus en un Dodge Challenger gris la mañana del 10 de septiembre.

El video mostraba al sospechoso con una camiseta marrón lisa, pantalones cortos de color claro, una gorra negra con el logo blanco y zapatos claros. Cuando los investigadores encontraron a Robinson en el condado de Washington, en el suroeste de Utah, la madrugada del viernes, vestía ropa que coincidía con esas imágenes, dijo Cox.

“Esto ciertamente se trata de la trágica muerte, asesinato, asesinato político de Charlie Kirk, pero también es mucho más grande que un ataque a un individuo, es un ataque a todos nosotros”, dijo Cox, quien ha pedido la pena de muerte en el caso.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 con Bill Montgomery. Esta organización sin fines de lucro apoya la identificación, organización y empoderamiento de jóvenes para promover los principios del libre mercado y un gobierno limitado entre estudiantes de secundaria y universitarios, según su perfil de LinkedIn.

Desempeñó un papel fundamental para animar a los jóvenes votantes conservadores a apoyar a Trump en sus candidaturas presidenciales. Autodenominado defensor de la libertad de expresión, Kirk disfrutaba debatiendo con quienes tenían opiniones opuestas y mantenía posturas firmemente conservadoras sobre cuestiones culturales como la raza y el género, como atacar la teoría crítica de la raza y criticar el matrimonio igualitario.

Kirk estaba en la Universidad del Valle de Utah para el American Comeback Tour de su grupo, y estaba hablando sobre tiroteos masivos cuando le dispararon.