¿Quién es Manuel Espino, el diputado que sufrió un derrame cerebral?

El diputado Manuel Espino Barrientos fue reportado en estado delicado de salud luego de sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal.

El morenista indicó que Espino permanece en terapia intensiva y que desean su pronta recuperación.

“Para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud Manuel Espino. Lo intervinieron y deseamos su recuperación, su salud. Estamos muy solidarios con su familia y sus seres queridos”, dijo Monreal en una conferencia.

La cirugía, a la que hace referencia el diputado de Morena, ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

¿Quién es el diputado Manuel Espino?

Ante este hecho, resurge la atención sobre la trayectoria de uno de los políticos más experimentados y controvertidos de México en las últimas décadas.

Manuel Espino Barrientos nació 29 de noviembre de 1959 en Durango. En diciembre de 2024, fue nombrado director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo.

Originario de Durango, Manuel Espino comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN). (Foto: X / Manuel Espino)

Espino, actualmente legislador federal por Morena, ha tenido una amplia carrera dentro de la política nacional, marcada por su paso por distintos partidos, cargos de representación popular y responsabilidades al frente de organismos de seguridad pública.

Originario de Durango, Manuel Espino comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN), organización en la que militó por más de tres décadas.

Dentro de ese instituto político ocupó cargos de dirigencia tanto a nivel estatal como nacional. En 2005 alcanzó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cargo desde el cual ejerció influencia durante parte del sexenio del entonces presidente Vicente Fox.

En su papel de dirigente nacional panista, Espino impulsó candidaturas y tejió alianzas, aunque también protagonizó diferencias con liderazgos internos.

Más adelante, Espino se acercó a Movimiento Ciudadano (MC) y posteriormente a Morena, partido en el que se integró en funciones de coordinación política y desde el cual se le impulsó para ocupar cargos legislativos.

Su trayectoria parlamentaria incluye periodos como diputado federal en distintas legislaturas, así como participación en comisiones relacionadas con seguridad pública, gobernación y desarrollo social.

Además de su papel como legislador, Espino fue nombrado titular del Servicio de Protección Federal en 2020, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde tuvo la encomienda de fortalecer las funciones de seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas del país.

En 2022, el diputado busco ser gobernador de Durango por Morena, luego de haberse unido al partido un año antes.

En 2020, Espino fue asesor en Seguridad de la presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Antes, había sido nombrado secretario de Gobierno ese municipio.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel Espino?

Tras confirmarse que sufrió un derrame cerebral, su estado de salud ha generado muestras de solidaridad entre representantes políticos de distintos partidos y organizaciones.

Hasta el momento, se mantiene en observación médica, mientras se espera un parte oficial más detallado sobre su evolución.

La trayectoria de Manuel Espino refleja la de un político con una larga carrera en distintos frentes y partidos, con cargos de alta relevancia tanto en el ámbito legislativo como en áreas de seguridad federal.

Su estado actual abre una pausa en esa vida pública activa que lo ha caracterizado durante más de 40 años.