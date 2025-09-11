Cámara de Diputados alista comparecencias de secretarios de Estado; ‘habrá disposición’, asegura Monreal

Ante los reclamos de la oposición sobre los resultados del gobierno federal en el combate a la inseguridad y la corrupción, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ofreció que “habrá disposición al diálogo” y que comparecerán los secretarios de Estado. Los que acudirán serán:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -Omar García Harfuch
- Secretaría de Gobernación - Rosa Icela Rodríguez
- Secretaría de Marina - Raymundo Pedro Morales Ángeles
- Secretaría de la Defensa Nacional - Ricardo Trevilla Trejo
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Édgar Amador
- Secretaría de Economía - Marcelo Ebrard
- Secretaría de Bienestar - Ariadna Montiel
- Secretaría de Salud - David Kershenobich
- Secretaría de Educación Pública - Mario Delgado
“Vamos a invitar al secretario de Seguridad y a todos los encargados de la Seguridad Nacional, de la Defensa y de la Marina. No será como antes, que estos secretarios nunca asistían”, dijo Monreal.
Aclaró que “obviamente todos sería muy complicado, nunca se ha hecho eso; pero hay voluntad política por parte del grupo mayoritario para que acudan los secretarios que acordemos, ya sea al pleno, a comisiones o a la Junta de Coordinación Política”.
Detalló que “después del Gabinete Económico y que veamos lo del Presupuesto 2026, también seguramente estará contemplado el Gabinete de Seguridad, en donde está el secretario de la Defensa y el secretario de Marina”.
No descartó que estas comparecencias –principalmente las del Gabinete de Seguridad– pudieran ser en privado sólo con los coordinadores parlamentarios.
“Ya se tienen antecedentes de comparecencia en ese lugar”, recordó, donde han recibido a García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez.
Antes, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que “presentamos en la Junta de Coordinación Política oficialmente una solicitud para que comparezcan todos los secretarios, más otros directivos, como el del Tren Maya y a la titular del INEGI”.
Agregó que la petición es que sea en el pleno, “estamos abiertos a discusión”, y que el presidente de la Jucopo ya le pidió al resto de las bancadas sus propuestas”.