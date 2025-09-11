Cámara de Diputados alista comparecencias de secretarios de Estado; ‘habrá disposición’, asegura Monreal

Ricardo Monreal no descartó que estas comparecencias, principalmente del Gabinete de Seguridad, pudieran ser en privado sólo con los coordinadores parlamentarios. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ante los reclamos de la oposición sobre los resultados del gobierno federal en el combate a la inseguridad y la corrupción, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ofreció que “habrá disposición al diálogo” y que comparecerán los secretarios de Estado. Los que acudirán serán:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -Omar García Harfuch

Secretaría de Gobernación - Rosa Icela Rodríguez

Secretaría de Marina - Raymundo Pedro Morales Ángeles

Secretaría de la Defensa Nacional - Ricardo Trevilla Trejo

Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Édgar Amador

Secretaría de Economía - Marcelo Ebrard

Secretaría de Bienestar - Ariadna Montiel

Secretaría de Salud - David Kershenobich

Secretaría de Educación Pública - Mario Delgado

“Vamos a invitar al secretario de Seguridad y a todos los encargados de la Seguridad Nacional, de la Defensa y de la Marina. No será como antes, que estos secretarios nunca asistían”, dijo Monreal.

Aclaró que “obviamente todos sería muy complicado, nunca se ha hecho eso; pero hay voluntad política por parte del grupo mayoritario para que acudan los secretarios que acordemos, ya sea al pleno, a comisiones o a la Junta de Coordinación Política”.

Detalló que “después del Gabinete Económico y que veamos lo del Presupuesto 2026, también seguramente estará contemplado el Gabinete de Seguridad, en donde está el secretario de la Defensa y el secretario de Marina”.

No descartó que estas comparecencias –principalmente las del Gabinete de Seguridad– pudieran ser en privado sólo con los coordinadores parlamentarios.

“Ya se tienen antecedentes de comparecencia en ese lugar”, recordó, donde han recibido a García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez.

Antes, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que “presentamos en la Junta de Coordinación Política oficialmente una solicitud para que comparezcan todos los secretarios, más otros directivos, como el del Tren Maya y a la titular del INEGI”.

Agregó que la petición es que sea en el pleno, “estamos abiertos a discusión”, y que el presidente de la Jucopo ya le pidió al resto de las bancadas sus propuestas”.