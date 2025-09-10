Libran pagar... por ahora: TEPJF pospone discusión de multas por ‘acordeones’

El pleno del TEPJF suspendió la sesión en la que se discutiría las multas a quienes aparecieron en 'acordeones' en la elección judicial. (Foto: Cuartoscuro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso, este miércoles 10 de septiembre, la discusión sobre la validez de las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a candidatos ganadores de la elección judicial que aparecieron en ‘acordeones’, incluidos siete ministros Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al arrancar la sesión pública en la que se tenía previsto discutir 238 asuntos relacionados con las multas e irregularidades en los gastos de campaña, el secretario de estudio y cuenta indicó que se retiraron los asuntos en los que se presentaron incidentes de excusa por parte de magistrados que integran la Sala Superior y, al final, solo discutieron 70 medios de impugnación, correspondientes a 52 proyectos de resolución.

¿Qué magistrados pidieron no participar en la discusión?

Aunque no se precisó quiénes son los magistrados que pidieron excusarse de la discusión, tanto Claudia Valle Aguilasocho, como Gilberto de Guzmán Bátiz, fueron sancionados con 213 mil 152 pesos por la autoridad electoral por aparecer en las guías de votación con multas.

En la sesión estaban enlistados proyectos de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis que planteaban confirmar las multas impuestas a los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías, Aristides Guerrero García e Inving Espinoza Betanzo.

También estaba enlistada la impugnación que presentó Verónica De Gyvés Zárate, del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y en la que la magistrada Janine Otálora planteaba confirmar la sanción impuesta por el INE.

Se espera que la Sala Superior retome la discusión la próxima semana y se sumen más juicios, pues en total el INE impuso multas a 172 candidatos por un monto global de 6 millones 388 mil 559 pesos, mismas que podían ser pagadas a plazos.